Barboza: “aun no estan dadas las condiciones para el reinicio de actividades en el sector de eventos y festejos sociales”

El secretario de Coordinación de Gestión de la Municipalidad, Fernando Barboza, se reunió con un grupo de empresarios representantes del sector de Eventos, con quien analizó la situación del sector, uno de los más afectados por la pandemia de coronavirus, cuya actividad aún no se encuentra entre las que puedan volver a la reactivarse a la brevedad.



En el encuentro, del que participaron referentes de la actividad de fiestas y eventos, los empresarios brindaron un informe detallado de la situación que atraviesa el sector. En este sentido, el titular de la cartera de Gobierno del Municipio, explicó que “tenemos que ser muy cautelosos para evitar tener que dar marcha atrás, lo que perjudicaría aún más a quienes ya se ven afectados. Al intendente Alfredo Francolini le preocupa mucho lo que sucede en éste sector y en otros donde el impacto económico ha sido fuerte. La emergencia sanitaria no pasó y la prioridad es el cuidado de la salud del conjunto de la población. Estas semanas son las de mayor virulencia de la pandemia, por la ola de frío y el brote de contagios que se está dando”, observó.

“Hoy no está permitida la realización de eventos públicos o fiestas privadas. No son actividades que estén contempladas a la brevedad, la situación epidemiológica nos indica que debemos reforzar las medidas de prevención», recalcó el funcionario y puntualizó que «la habilitación y los permisos no son sólo competencia del Municipio, sino que es una decisión que se toma en conjunto con Provincia y el Comité Operativo de Emergencia Sanitaria, siguiendo la línea de trabajo que fija Nación, porque Concordia no es una isla”.

“Estamos en una situación bastante delicada», expresaron los empresarios en forma conjunta, y señalaron que «somos una industria que está preparada y acostumbrada a enfrentar cambios y resolverlos de forma profesional”. En la reunión se señaló la importancia de seguir trabajando en conjunto de forma solidaria, criteriosa y responsable para planificar una hoja de ruta, manteniendo el diálogo abierto. Al tiempo que el sector informó que elaborará un Protocolo específico para las actividades, a los efectos de ser elevado al COES para su revisión, con el fin de estar organizados para cuando las circunstancias cambien y se pueda contemplar el regreso de la actividad.