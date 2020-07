Conflicto con IOSPER: “No estamos reclamando por el valor de las prestaciones”, aclaran desde la Camara de Sanatorios

“Vemos necesario aclarar, todas las veces que sea necesario, que no estamos reclamando por el valor de las prestaciones. Aceptamos los aranceles que la obra social ha fijado”, resumió Carlos Arizabalo, de la Cámara de Clínicas y Sanatorios de Concordia.



Arizabalo aseguró que “lo que está en juego es tan elemental como razonable. Consiste en que IOSPER, además de ponerse al día con lo adeudado, instrumente un nuevo sistema de auditorías, ágil y eficiente, que asegure que los pagos se hagan en tiempo y forma”, explicó.

“Se trata de una cuestión operativa básica. Hacer una cirugía, por ejemplo, exige contar con todos los insumos, con el personal con los sueldos al día, el equipamiento tecnológico funcionando, las instalaciones en condiciones, todo lo cual conlleva inversiones y gastos constantes. ¿Cómo alcanzar esa operatividad óptima si IOSPER recién abona cada prestación varios meses después? El desfase financiero se va acumulando hasta volverse insostenible”, graficó.

El reclamo de los prestadores llega en momentos en que dicen soportar mermas significativas en sus ingresos, debido a que el Estado obligó a suspender durante meses las prácticas programadas, ante la emergencia del Covid-19.

Desde este lunes 20 de Julio, y hasta que las partes firmen un nuevo convenio, los afiliados a IOSPER que requieran prestaciones deben abonarlas, “aunque no como particulares sino con los valores que fija la obra social”, aclaró Arizabalo. Explicó que “se les entrega recibo de ley, de manera tal de que puedan tramitar el reintegro ante IOSPER”.

“IOSPER dice que de ninguna manera aceptarán el pedido de reintegro a los afiliados, cuando siempre los prestadores de las clínicas y sanatorios de Concordia han tenido una conducta intachable con la obra social, facturando lo realmente trabajado, y, si ha habido diferencias, nunca ha sido por deshonestidad”, reflexionó Arizabalo.

Desde la obra social, advirtieron que no pagarán “ningún reintegro a quienes accedan a esa modalidad, porque IOSPER no puede realizar el contralor imprescindible”. Y prometieron resolver la situación derivando transitoriamente a los pacientes hacia los “centros asistenciales más próximos”.

El presidente de la Cámara sanatorial se preocupó por remarcar que los prestadores no desean afectar la “relación médico-paciente”. “Los afiliados son nuestros pacientes y no está en nuestro ánimo perjudicarlos. Nos hemos visto obligados a suspender la cobertura porque no hay contrato alguno que estipule derechos y obligaciones, pero estamos poniendo lo mejor de nosotros para que haya pronto un acuerdo, aunque es obvio que no depende sólo de nosotros”, concluyó.

Fuente: El Entre Ríos