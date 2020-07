AGMER dio plazo hasta el 7 de agosto para decidir como seguiran las medidas de fuerza

El secretario general de AGMER, Marcelo Pagani, contó que el lunes “junto con los sindicatos docentes AMET, UDA y ATE, hicimos la presentación contra la Ley de Emergencia Solidaria. Pagani contó que la presentación judicial contempla una cuestión “de fondo y una cuestión inmediata, a través de una cautelar”.



El referente gremial contó que el pedido de inconstitucionalidad de la Ley de Emergencia Solidaria está basado en “tres cuestiones, dado que se violenta el artículo 14 de la Constitución Nacional, el 82 de la Provincial y el 15 de la Ley de Paritaria”.

Consultado acerca del reclamo paritario salarial, Pagani contó que “están dadas las condiciones para retomar el diálogo”, máxime con el antecedente del “pasado viernes, donde el Ministerio de Educación de la Nación, convocó a los sindicatos a discutir salarios”.

“En la Provincia esto no está ocurriendo y exigimos la continuidad de la paritaria pero hasta ahora no hemos sido convocados”, agregó. Es por eso que “desde el viernes se anunció que se avanzará con este plan de desconexión digital”.

PLAZOS

Por último, Pagani contó que “nos tomaremos un plazo de no más allá del 7 de agosto para ver cómo sigue esta situación”; y luego – si “hubiera o no convocatoria” – el gremio tomará las decisiones “en el seno del Plenario de Secretarios Generales, único órgano estatutario que tenemos, habida cuenta que no podemos convocar a congresos presenciales”.