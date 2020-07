Comenzo el Ciclo de Conversatorios en el marco del mes contra la Trata

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, encabezó el acto de apertura del Ciclo de Conversatorios en el marco del mes contra la Trata de Personas. Las jornadas están destinadas a dar continuidad a las capacitaciones en la materia.



Las charlas virtuales, organizadas por el Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de Trata y Tráfico de Persona, en conjunto con áreas municipales de la Provincia, están destinadas a funcionarios/as, agentes de las fuerzas de seguridad, estatales, docentes, estudiantes y público interesado en la temática.

La ministra de Gobierno y justicia, Rosario Romero, felicitó la iniciativa y a quienes trabajaron en la organización de la jornada en el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas. “Aprovechamos estas fechas para poner en agenda esta temática, que bien como se expresa en el nombre de la actividad, es el modo de la esclavitud moderna”, subrayó la ministra Romero.

En este sentido destacó: “La frase ‘todo el tiempo pasado fue mejor’ no aplica en materia de derechos. Hemos puesto en agenda cotidiana los derechos de las personas al punto de exigir igualdades en las diferencias, incorporado segmentos que durante siglos sufrieron y escuchando a quienes no eran escuchados. Que esto esté en agenda ayuda a hacerlo visible, no solo para promover la denuncia y perseguir el delito sino también para continuar conquistando libertades y derechos”.

El ciclo, que comenzó el jueves, contó con la disertación de la Dra. María Alejandra Mángano, integrante de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). Los conversatorios continuarán durante los días 30 de julio y 4, 06 y 11 de agosto con la participación de diferentes disertantes.

La coordinadora del Consejo contra la Trata, Silvina Calveyra explicó durante la apertura del conversatorio que desde el Consejo “venimos trabajando fuertemente en materia protección, prevención y acompañamiento a víctimas de trata, firmando convenios y articulando acciones con organismos autárquicos, áreas provinciales, municipales y nacionales, por ejemplo, con el programa nacional de rescate, a través de la línea 145 difundida en el marco de la campaña La Trata Existe, denunciá”.

En este marco, detalló: “Durante el 2019 capacitamos más de 12.000 efectores públicos y estudiantes en el marco de la lucha contra la Trata y esta actividad tiene como objetivo continuar, aunque sea en este contexto de pandemia, con las capacitaciones destinadas a todas las personas interesadas, funcionarios y agentes provinciales y municipales, que vienen acompañando esta tarea”

El intendente de Colón, José Luis Walser, quien participó del primer conversatorio, celebró la posibilidad de tener en la Provincia este tipo de jornadas.

“Veníamos trabajando ya en este tema hace mucho y lo seguimos haciendo. Hemos firmado un convenio con el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia para que las víctimas de trata puedan transitar por el Hogar Yanina de nuestra ciudad, ya que consideramos importante fortalecer los vínculos y generar estrategias para combatir la trata desde las distintas localidades de la provincia”.

“Si bien el delito de trata es un delito de la órbita federal las cosas pasan en el territorio y nosotros somos quienes lo conocemos en el día a día. El conocimiento del territorio y la posibilidad de generar redes de contención son las herramientas principales para el abordaje de esta temática. En estos días nosotros también tenemos actividades planificadas en el marco del 30 de julio así que los invitamos a todos”, especificó el intendente quien además redobló el compromiso con esta causa.

Para participar de las charlas deberá realizar una inscripción previa en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0mbntF-lfElRsGmO6M4zGU9xMbTmzLDdpslBoF-TqyJt34Q/viewform El día de la cada conversatorio se enviará por mail un link de acceso. Al finalizar el ciclo se otorgarán certificados digitales a quienes participaron.

Cronograma:

Jueves 30 de Julio. Hora: 17.30 a 19.30. – Disertan: Sonia Sánchez (Activista y escritora) y Pablo Alvarez Miorelli (Profesor y especialista en ESI)

Martes 4 de Agosto. Hora: 17.30 a 19. – Diserta: Dr. José Ignacio Candioti (Fiscal Federal del TOF)

Jueves 06 de Agosto. Hora: 17.30 a 19. – Diserta: Dr. Marcelo Colombo (Integrante de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas PROTEX)

Martes 11 de Agosto. Hora: 17.30 a 19. – Diserta: Kitty Sanders (Periodista de Investigación)