ENTRE LA REALIDAD Y LA FICCION.

En este nuevo contexto de pandemia, llamado la «nueva normalidad», los espectáculos en vivo no están permitidos y serán sin dudas los últimos en volver a la actividad. Esto llevó a los propietarios de PUEBLO VIEJO,un multiespacio cultural y gastronómico ubicado en la localidad entrerriana de Concordia, a idear una nueva forma de acercar música en vivo a su público sin romper los protocolos establecidos yen favor de reactivar la economía del sector.



Juan Pablo García y Juan Esteban Mramor,encargados del reconocido espacio, han logrado poner en escena un show audiovisual con interacciones de personas y objetos, que deja desconcertadoal público asistente, quien no logra distinguir entre la ficción y la realidad.

El deseo de subsistir y sostener la escena artística local fueron sin duda los impulsores de esta innovadora idea, que con un arduo trabajo artesanal y creativo, sumado a un equipamiento técnico y una estructura de sala adecuada,se ha logrado un resultado asombroso para quienes asisten y para los músicos y músicas que tienen nuevamente una posibilidad de volver a tocar en un escenario.

El Virtual e Interactivo es una verdadera invitación a lo mágico, a la ilusión y a descubrir sensaciones únicas en tiempos donde no abundan las sonrisas en el mundo cultural. Quienes no dudaron en decir que sí y ser los primeros en experimentar este formato fueron: el Dúo Messina y Gutiérrez, el solista Jorge Calderón, el grupo Amadores do Samba, Elda, Los Cachorros, María Torriente Banda, Paulo García,RomiEgely el grupo De La Hostia.

Pueblo Viejoabrió sus puertas en Enero del año 2015, por esta han pasado un sinfín de artistas locales y nacionales como Raly Barrionuevo, Iván Noble, Nonpalidece, Hilda Lizarazu, Lito Nebbia, Liliana Herrero, el Chango spasiuk y Raul Barboza entre otros; Así como también recibió artistas de países vecinos como Hugo Fattorusso, Martín Buscaglia, Ana Prada, Daniel Masa, Balbis, el zurdo Bessio y muchísimos más. También su sala es reconocida por sus ciclos de teatro, muestras de arte, danza y eventos multidisciplinares.

Cinco años de crecimiento, llenos de propuestas Artísticas, de encuentros y hermosos momentos que se vieron empañados un 7 de marzo de 2020, cuando un tal Covid-19 cambió el mundo para siempre y dejó a la cultura en la cuerda floja. “EL ARTE NO CONTAGIA NI SABE DE PANDEMIAS” El sector pide a gritos volver a la actividad, pero por ahora debe de conformarse con ser creativos y vaya que “Los Juanes” lo son.

El VIRTUAL E INTERACTIVO es una obra maestra que desde Julio se puede apreciar todos los viernes y sábados desde las 21 horasen el Espacio Cultural Pueblo Viejo junto a su oferta gastronómica, una manerade apoyar el trabajo de los y las artistas locales, en un espacio cultural de relevancia en la región con peligro de cierre.

