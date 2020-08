Abordaje preventivo en el San Agustin: municipio y provincia refuerzan acciones de concientizacion y deteccion de posibles casos

Ante la confirmación de nuevos casos positivos de Covid-19, el intendente Alfredo Francolini se reunió con el COES para analizar la situación y, dado que varios de los pacientes de las últimas horas viven en una determinada zona geográfica de la ciudad, se resolvió trabajar con los agentes de Salud de la Municipalidad y la Provincia en un abordaje territorial preventivo.



«El objetivo de este trabajo conjunto es conversar con la gente, realizar controles preventivos y detectar síntomas”, detalló al comienzo del operativo la doctora Susana Calvo, Coordinadora Departamental de Salud, “así como también reforzar la información y la concientización, y que cumplamos con el uso del barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento social, que son las principales medidas de prevención», agregó.

«Visitamos casa por casa a los vecinos, se les hace un cuestionario, vemos su condición de salud. Es importante que todos estemos alerta cuidándonos», explicó la profesional.

Por su parte, el Dr. Mauro García, secretario de Salud y Deportes de la Municipalidad, indicó que «los equipos de Provincia pudieron determinar que tres de los últimos pacientes son de esta zona. Este abordaje entonces es a manera preventiva, para detectar pacientes que son sintomáticos. Si presentan los síntomas, son trasladado al hospital Masvernat para un control más exhaustivo».

«Concordia se ha mantenido en una situación muy buena, de hecho tenemos muy pocos casos. Pero era de esperarse que se presenten más casos. Estamos preparados para abordar esta situación, y estamos trabajando en conjunto Municipio y Provincia, hoy en lo que es la prevención y la detección de posibles casos, para aislarlos y evitar que se propague el virus», expresó García.

Evaluando la situación de la ciudad, el médico señaló que «lamentablemente en los últimos días la gente ha bajado la guardia, y es algo que no podemos hacer, porque la pandemia no ha pasado. No es para entrar en pánico, pero sí ser responsable en forma individual, y respetar todas las medidas de prevención», insistió.

APELAN AL COMPROMISO CIUDADANO

El secretario de Coordinación de Gestión Fernando Barboza, quien participó de la puesta en marcha del operativo, señaló que «estamos realizando este abordaje para complementar la investigación sobre el nexo epidemiológico y según los protocolos que se activaron, con el fin de minimizar la posibilidad de propagación del virus. La decisión que tomaron el Intendente y el COES es realizar esta acción en forma preventiva, visitar a todos los vecinos de esta zona del barrio San Agustín y cuadras cercanas, para reiterarles la información sobre las medidas de prevención y supervisar si algún vecino presenta algún síntoma».

A su vez, el titular de la cartera de gobierno del Municipio, indicó que «así como realizamos un estricto control en los ingresos a la ciudad, y estamos realizando operativos de concientización sobre el uso del barbijo en distintos puntos de la ciudad, también vamos a visitar los comercios de este barrio, para verificar que se esté cumpliendo con el Protocolo. Son todas acciones preventivas», explicó.

El abordaje territorial continuará en la mañana de este viernes en zonas aledañas, y durante el fin de semana se llevarán a cabo distintos operativos de control en ésta zona y en otros puntos de la ciudad, tal cual estaban previstos.