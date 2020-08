Tasas: concejales Juntos por el Cambio aseguraron que “siguen a la espera del proyecto “superador” del oficialismo”

Desde el mes de febrero el bloque de concejales de Juntos por el Cambio viene planteando la necesidad de modificaciones en lo que respecta a las Tasas General Inmobiliaria y Sanitaria, habiendo ingresado proyectos que fueron rechazados o directamente ni siquiera fueron tratados aún por reticencia de los ediles del oficialismo, quiénes en su momento “anunciaron” un proyecto superador que todavía desconocemos. Mientras esto no sucede, hay contribuyentes a los que se les hace imposible hacer frente a los montos actuales.



Es que esa iniciativa que todos los concordienses seguimos esperando aún brilla por su ausencia, y mientras tanto el oficialismo no hace absolutamente nada para cumplir con su promesa de llevar a valores razonables la Tasa Inmobiliaria para los terrenos baldíos y eliminar la obligatoriedad de instalar medidores en los terrenos donde no se utilizan servicios sanitarios.

Es más, la actitud poco solidaria del Gobierno Municipal a la que hacemos referencia quedó claramente reflejada en la pasada sesión cuando decidieron no acompañar una Minuta de Comunicación donde se proponía abordar la problemática de un vecino con la excusa de que los concejales no están para resolver cuestiones particulares sino generales. Ahora bien, a todos nos gustaría saber, ¿por qué después de tantos meses todavía no lo hicieron?