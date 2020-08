Concordia y otros puntos del pais se movilizaron en contra de la cuarentena y la reforma judicial

Durante la tarde de ayer lunes, en el centro de Concordia, como también en diferentes puntos del país, se hicieron presentes grupos de personas para formar parte del “Banderazo del 17A”



Esta movilización, que ya ha sucedido en otras fechas patrias, fue convocada a través del hashtag #17ASalimosTodos para manifestarse en contra del intento del Gobierno de reformar la Justicia, para protestar por la inflación, la caída de la economía y el aumento de la inseguridad, como también para rechazar la extensión de la cuarentena y la excarcelación de detenidos, entre otras cuestiones.

EN PARANÁ

Se replicó este lunes en Paraná, y distintos puntos del país, el «banderazo del 17A» convocado por sectores de la oposición con reclamos básicamente contra la reforma judicial que impulsa el Gobierno nacional, y también para pedir una mayor apertura de la cuarentena.

Elonce TV rescató algunos de los testimonios de los vecinos que se convocaron a la movilización:

-«Porque no me gustan las cosas que está haciendo el gobierno nacional, por el avasallamiento al Poder Judicial; el virus existe pero están haciendo mal uso de esta situación».

-«No a la reforma judicial, no a la entrada de los chinos al país y no a la vacuna de Oxford porque los ingleses han sido siempre nuestros enemigos, y no van a traer algo bueno ahora».

-«Por la reforma judicial porque este no es el momento y por las medidas que se están tomando, por la inacción del gobierno provincial, municipal y nacional».

-«Porque no hay justicia y para que devuelvan lo que se llevaron».

-«Porque estoy viejo y porque ya vivimos esta situación hace muchísimos años, hasta que la gente se enoja. 30 millones de argentinos están desconformes y eso se notará en las próximas elecciones. No nos tienen que provocar más».

-«Porque no queremos una justicia a medida de los corruptos, a medida de Cristina Kirchner. Queremos vivir en democracia, defender los valores que hoy día no están vigentes.

-«Para que dejen formar pobres, y que se termine con la corrupción».

-«Para defender la libertad de los argentinos, y por las medidas económicas».

-«Porque queremos defender la democracia, la institucionalidad de nuestro país, que se ve en peligro; y para que se respete la democracia».

-«Por la Justicia, porque somos un país próspero, con muchísimas posibilidades y necesitamos dirigentes comprometidos y transparentes».

-«Por la libertad de expresión y que seamos un país libre, como siempre lo hemos sido».

-«Están avasallando nuestros derechos a partir del decreto que es inconstitucional, porque no nos permite transitar libremente, y a su vez, no nos permite trabajar. Y que todos los poderes del Estado funcionen como deber ser porque están coartando la libertad de los legisladores de la oposición».

La movilización comenzó esta tarde frente a la Catedral Metropolitana de Paraná, continuó por calle Corrientes, La Paz, Santa Fe y siguió por Alameda de la Federación hasta el monumento La Danza de la Flecha, para retornar a Plaza 1º de Mayo.

En la ciudad de Buenos Aires, el epicentro de la protesta fue el Obelisco, donde los manifestantes con banderas argentinas comenzaron a concentrarse minutos antes de las 16. En el interior del país, se congregaron en plazas y monumentos: como el Patio Olmos y la plaza San Martín de Jesus María en Córdoba; la plaza Moreno en La Plata; el Monumento a la Bandera en Rosario; y el cruce de Sarmiento y Av San Martín en Mendoza.