Escuela asume el desafio de recuperar alumnos: iran casa por casa preguntando por que se desconectaron

Estar presentes, en días de pandemia y total virtualidad, es una tarea compleja y por momentos insostenible. Eso le pasa a docentes y alumnos. Así lo comprenden en una de las escuelas del Departamento Concordia, la Secundaria Nº24 “Cabildo Abierto” de Colonia Roca.



“Que me llamen los que nunca aparecieron, todavía hay tiempo, no pierdan el año escolar. La Escuela Secundaria Cabildo Abierto, los espera con los brazos abiertos”, dijo Silvina Ovelar, directora de esa escuela. “Estamos preocupados por esos chicos que no han aparecido nunca”, admitió y dejó su número telefónico personal a disposición: 3454069096.

“No podemos como ciudadanos y mucho menos como docentes darnos el lujo que estos alumnos queden fueran del sistema. Es imprescindible que nos unamos y vayamos a buscarlos uno a uno a sus hogares”, indicó en la continuidad de la comunicación con El Entre Ríos.

Opinó que “la grieta digital está cada día más marcada, entre unos y otros. Debemos buscar todas las herramientas necesarias para que esos chicos que no han aparecido nunca, no sientan que están del otro lado, sino que son parte de nuestra comunidad educativa. Es por eso que invito a sus padres y a ellos a llamarme y encontrar juntos una solución, porque nada está perdido”, reiteró.

Silvina está preocupada. Pero en todo momento marca el respaldo de la comunidad docente y cómo le buscan la vuelta. Resalta que es la actitud que observa en otras comunidades educativas de la ciudad.

Desde la suspensión de la presencialidad, la “Cabildo Abierto” con 386 alumnos ha implementado distintas estrategias y utiliza, hasta hoy, varias plataformas: un grupo en Facebook, el Clasroom, otro grupo por WhatsApp y el reparto de cuadernillos, que realizan con la colaboración de la comuna.

“Creo que nada está perdido. Los docentes hemos estados a la altura de las circunstancias y mucho más. Hemos perdido hasta nuestra privacidad y que haya desconexión no significa que no estemos”, aclaró en una entrevista radial en plena semana de “desconexión virtual”, como medida de protesta implementada por AGMER. “Estamos atendiendo cada una de sus necesidades. De hecho, hace 10 minutos se fue un papá de mi casa que vino a buscar el papel de alumno regular”, mencionó, a modo de ejemplo.

-¿Cómo se hace con aquellos chicos que, por diferentes circunstancias, han perdido contacto con la escuela?

-Nos han bloqueado. Hay alumnos que nos han bloqueado de su whatsapp y era el único medio de comunicación que teníamos. Algunos no, otros sí Incluso madres que han ayudado a comprarse un celular y, después de eso, se han comunicado. Hemos buscado todos los medios para llegar pero, obviamente, hay familias que no tenían un celular y recién hoy lo pudieron comprar.

-¿Qué decisiones o acciones han implementado?

-La última semana, que tuvimos institucional, salió esto de empezar a salir a los medios, que los padres se empiecen a comunicar. No importa la época del año en la que estamos, nada está perdido, todo se puede recuperar. Si hay ganas, está todo bien.

Nosotros tenemos, más o menos, un déficit de que no han aparecido del 20%. Para ser una escuela alejada del radio urbano, te diría que no está mal.

-¿Cómo se los recupera, se van hasta la casa?

Sí, es lo que estamos por hacer. Voy a destacar el trabajo de la asesora y tutora que me acompañan que realmente están al pie del cañón y todos los docentes de Cabildo tienen la camiseta puesta. Se ha decidido que saldremos en grupos. Vamos a tener que ir a la casa de esos chicos y preguntarles qué les está pasando.

Sabemos que hay familias que no tienen para comer y lo que menos tienen ganas es de conectarse. Es entendible y por eso hemos decidido acercarnos.

Así transitó ese ida y vuelta que la directora mantuvo con un programa de la emisora municipal, “Radio Ciudadana”. Ella también describió el contexto de la escuela: “no muchos alumnos son de la Colonia sino de barrios muy pobres. Te diría que hay analfabetismo, precariedad laboral, cirujeo. Tenemos malas condiciones edilicias. Es un combo nuestra escuela pero estoy orgullosa de estar al frente de ese equipo de docentes que tenemos. Para nosotros los chicos no son un apellido”.

“Tenemos problema con el transporte, algunos se olvidan, a veces los padres no tienen idea de qué les está pasando a sus hijos y nosotros, gracias a Dios, todo el equipo está con los chicos, acompañándolos. De hecho, ahora 2 chicas están embarazadas, lo sabemos los docentes y sus padres todavía no. Vamos a ir a hablar con esos papás. Tienen miedo”, relató con crudeza.

Destacó, reiterando la invitación a que “el año no está perdido” para los alumnos que permanecen desconectados, “que obviamente esto se lleva adelante gracias al docente. El docente paga su internet, pone la nafta, su computadora, etcétera, etcétera”.

