Desde el martes se ampliara hasta las 21 el horario de ingreso por la ruta 22

El Intendente de Concordia, Alfredo Francolini, anunció que a partir del próximo martes “vamos a ampliar el horario de Ruta 22 que, en lugar de cerrar a las 18, será a las 21”. A su vez informó la caducidad obligatoria, al 1 de septiembre, de los permisos intervecinales de circulación que otorgaban los Municipios y Juntas de Gobierno del Departamento Concordia para agilizar el tránsito interdepartamental.



El jefe comunal concordiense remarcó que “la medida obedece, principalmente, a la proliferación de permisos falsificados”. Además, “hemos encontrado gente que vino de Paraná y el AMBA, con esos permisos que tenían”, lamentó.

Luego de mantener una reunión con integrantes del Comité Operativo de Emergencia Sanitaria (COES) y tras dialogar con sus pares del Departamento, el intendente Alfredo Francolini anunció que a partir del martes 1° de septiembre, se extenderá el horario habilitado para ingresar por la ruta 22, hasta las 21 horas, al tiempo que quedarán anulados los permisos interdepartamentales otorgados.

“La Organización Mundial de la Salud lo viene diciendo, la mejor manera de protegernos es la responsabilidad social individual”, expresó el intendente Alfredo Francolini en declaraciones a medios locales. “Es algo en lo que nosotros acentuamos mucho. No se trata de estar encerrados en nuestras casas, sino de tratar de salir lo menos posible, sólo cuando es realmente necesario. Si salimos usar tapabocas, lavarnos las manos con alcohol en gel, mantener la distancia recomendada, no permanecer y evitar compartir lugares públicos, no asistir a reuniones sociales, cumplir con los Protocolos que las distintas actividades tienen, porque no sabemos quién está contagiado o si nosotros estamos contagiados y ponemos en riesgo a todos. Y cuando volvemos a nuestro hogar, tomar todos los recaudos de higiene personal”, enumeró. “La responsabilidad individual es fundamental en esta etapa”, insistió.

“Hoy en Concordia no está saturada la plaza sanitaria, y nuestro objetivo es trabajar para reducir la posibilidad de propagación del coronavirus. Recordemos que el hospital Masvernat es un hospital regional que no atiende sólo casos de coronavirus, sino también de otras patologías, por eso es importante que todos colaboremos para que no se propague el virus, colaborando con la salud pública y con toda la sociedad”, explicó el jefe comunal.

En este sentido, anunció que junto a los Intendentes del Departamento se tomaron nuevas decisiones con el fin de incrementar las medidas de prevención. Por un lado “vamos a ampliar el horario de circulación por la ruta 22. Desde el 1° de septiembre va a estar abierto hasta las 21 hs., que es algo que la gente nos pedía y en un trabajo en conjunto con los distintos organismos y las fuerzas de seguridad, hoy estamos en condiciones de poder extender el horario, para beneficio de las personas del Departamento”, puntualizó Francolini.

A su vez, dijo que “también tomamos la decisión de que a partir del 1° de septiembre quedarán anulados los permisos interdepartamentales, porque hemos detectados que varias personas habían adulterado estos permisos. Por eso a partir de la próxima semana, van a quedar anulados todos los permisos interdepartamentales, algo que habíamos hecho para agilizar los procesos. A cada persona que ingrese del Departamento se le van a solicitar los datos en forma individual y serán cargados al Sistema de Monitoreo de la Sala de Situación.