Medica aclaro que no son 13 los nuevos casos en Concordia y hablo sobre la posible apertura de un laboratorio

La jefa del área de epidemiología del hospital Masvernat de Concordia, Fabiana Leiva, dio detalles sobre la cantidad de casos que actualmente tiene la ciudad, y también habló sobre el estado en que se encuentran los pacientes y la posible apertura de un laboratorio.

Este martes, en el reporte que emitió el área de epidemiología de la provincia, la capital del citrus aparece con 13 casos positivos, sin embargo, la médica del Masvernat aclaró, en diálogo con La Quinta Pata (Lunes a viernes de 9 a 12 por Oíd Mortales 88.9) que hubo una equivocación. “Creo que ha habido un error en cuanto al parte de prensa. Una de las muestras es repetida, de un paciente que ya era positivo así que serían 12 los casos de hoy. Algunas circunstancias que nos obligan a rehisopar, o sea constatar que después de un periodo de tiempo hayan negativizado o no la enfermedad. En este caso el paciente volvió a dar positivo así que no son 13 los nuevos contagiados y seguramente lo recapitularán”.

Además, en el informe provincial detallaban que, de los 13 casos, 11 no tenían un nexo claro de contagio, sobre ese punto, Leiva contó: “El estudio de lo que llamamos nexo epidemiológico lleva un tiempo luego de que se nos informan los números. Hoy puedo informar que de los 12 de este martes hay 8 que tienen nexo epidemiológico claro, o sea que saben que han estado en contacto con un caso conocido. Esa es una buena noticia porque si bien hay que cuidarnos mucho por lo menos vamos sabiendo cuáles son los niveles de cuidado y cumplimiento en la familia”.

¿Sorprende el número de casos positivos?

No nos sorprende, en pos de los números provinciales, ya que somos la segunda ciudad en cantidad de población y si nos comparamos con otras localidades esto no sorprende, pero de todos modos siempre queremos tener 0 o 1 cada tanto y es una mala noticia recibir este tipo de números.

¿Cómo está la situación dentro del hospital?

Tenemos internados por diferentes motivos, algunos porque su cuadro clínico así lo amerita, por patologías previas como quienes dializan, ya que deben concurrir 3 veces por semana a un centro de hemodiálisis para seguir con su tratamiento y eso demanda mucho movimiento por el traslado y demás. Otros pacientes requieren de internación porque el coronavirus los trata mal.

La mayoría de los pacientes tiene una infección entre leve y moderada, no estamos teniendo casos graves a excepción de quienes han sido derivados de otros departamentos, ya que somos un centro de referencia en la región.

Afortunadamente no hemos tenido que lamentar tantas víctimas por Covid, y los que tuvimos que lamentar tenían alguna comorbilidad, insuficiencias o fueron pacientes muy ancianos así que estamos con una ocupación de camas importantes pero se ha ampliado la capacidad en terapia intensiva como en unidad respiratoria por lo tanto por ahora estamos bien y podemos responder a las demandas de Concordia y la región.

¿Hay posibilidades concretas de abrir un laboratorio para analizar muestras en Concordia?

Se está trabajando arduamente, no es tan fácil porque son laboratorios de alta complejidad. Hay dos temas a tener en cuenta, uno es la tecnología que se requiere, que falta poco en ese sentido y, por otro lado, la capacitación técnica del personal, que ya tenemos. Es cuestión de optimizar algunas cosas y conseguir elementos que faltan para poder analizar muestras acá en el hospital, porque conllevan virus y tenemos que evitar contaminación y contagio. Seguramente en los próximos días tendremos novedades al respecto.

¿Cuánto tiempo demoran en tener los resultados sin poder analizar muestras en la ciudad?

Es variable. Los números que vemos este martes pertenecen a las muestras que obtuvimos el jueves de la semana pasada y enviamos el viernes. Tenemos una demora importante porque la capacidad operativa del laboratorio de epidemiología está siendo superada ya que los más de 100 casos en Paraná hablan de una gran cantidad de muestras que toman.

Es un trastorno para el sistema de salud tener que esperar más días de los que normalmente habría que hacerlo. El diagnóstico rápido es lo que permite tomar otro tipo de acciones, porque si sabemos en dónde estamos parados tomamos conciencia de cómo debemos actuar y qué medidas deben tomarse.

¿Por qué Concordia no tiene tantos casos?

Creo que hay varias causas. Una que siempre ha resultado antipática pero que para nosotros fue motivo de enojo, sobre todo para vecinos de otras ciudades, es el operativo que hay en los ingresos a la ciudad, que fue impuesto temprano en Concordia, eso retrasó el contagio y nos ayudó mucho. También tenemos todo un equipo de mucha gente trabajando que diariamente controlan a personas que vienen de otros lugares, se fijan que se cumpla el aislamiento y también a las personas que están activas en sus domicilios.

No hay forma de que esto no se propague, tal vez en otras ciudades en donde hay circulación los operativos fallaron y tal vez aquí hacemos hincapié en la prevención y demás, aunque genere muchas antipatías. No tenemos otra alternativa, es preferible que se mantengan abiertos los locales y negocios de gente que necesita ese sustento para vivir a que permitamos que haya cumpleaños o fiestas que nos lleven a estar en una situación diferente a la que vivimos. Hay que elegir y hemos elegido priorizar el trabajo de las personas antes que las reuniones sociales.

¿Qué experiencia tienen, a partir del tratamiento con los pacientes?

Lo que estamos viendo, por lo menos en cuanto a la progresión de la enfermedad en Concordia, es que la mayoría de los casos han sido leves o moderados y que el virus se ha comportado medianamente igual que en el resto del mundo, afecta mucho a los adultos mayores. Algunos jóvenes la han pasado como gripe, otros tuvieron complicaciones, pero los decesos se han dado en mayores de 70 años, salvo en alguna persona con antecedente de otra enfermedad.

Los jóvenes tienen que cuidarse, ser solidarios, porque afectan mucho a sus padres y sobre todo a sus abuelos.

Fuente: El Entre Ríos – Oíd Mortales Radio