NOBLEZA OBLIGA

Con sumo agrado veo la puesta en marcha del Polo Educativo, Científico y Tecnológico de Salto Grande.



Recuerdo que esta idea fue promovida años atrás por funcionarios argentinos de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Los ingenieros Carlos Máscimo, Fernando Marull y Luis Neira proponían, en ese entonces, crear el Centro de Desarrollo Tecnológico (CEDETEC). En aquellos años, Máscimo ejerció la Gerencia General del organismo. Y Marull y Neira ocuparon el cargo de Gerente de Transmisión.

El CEDETEC era un proyecto ambicioso que tenía como misión principal satisfacer las necesidades actuales y futuras dedicadas al quehacer de la industria, la producción y el servicio eléctrico del Mercosur, con miras a garantizar la confiabilidad y seguridad de los sistemas eléctricos para beneficio del usuario final.

En aquellos años, la iniciativa no se pudo concretar, principalmente por la falta de recursos, producto de las exiguas tarifas que nos reconocían a Salto Grande. Sin embargo, la idea no perdió vigencia y a la vista está que su necesidad e importancia es la misma, o aún mayor incluso, que en esos momentos.

El sector eléctrico ha tenido un importante desarrollo y expansión en un extenso y complejo sistema de transmisión que vincula la generación con la demanda; y asimismo nos vincula electrónicamente con los países vecinos.

La Electrotécnica es una de las ramas de la ingeniería de vital importancia para el crecimiento industrial y económico de un país, pero lamentablemente no es una de las que más auge ha tenido.

En ese marco, los ingenieros mencionados plantearon oportunamente la relevancia de impulsar un centro de estas características, que permitiera satisfacer requerimientos de la industria y de las empresas de servicios públicos, como así también posibilitar investigaciones para un futuro energético en condiciones óptimas.

El anteproyecto del CEDETEC cubría muchas de estas facetas. Más allá de constituir un lugar para el desarrollo de profesiones y técnicos, incluía un Laboratorio de Alta Tensión y lo complementaba con otras acciones que lo hacían más importante y beneficioso; como equipos móviles para mediciones de campo (tanto de calibración y ajuste como de control y mantenimiento), que no sólo atendiera a las empresas de servicio eléctrico – para la mejora de la calidad del servicio y reducción de costos de mantenimiento y reposición de equipos – sino también a las industrias y universidades.

La pretensión del CEDETEC era constituir un centro específico en una parte del hemisferio que tiene un peso político y estratégico, que tienda a convertirse en el verdadero baricentro del conocimiento de la ingeniería eléctrica, vital para la supervivencia de las naciones.

Debo decir también que teniendo en cuenta todos estos antecedentes, celebro la iniciativa de poner en marcha este nuevo Polo Tecnológico y me complace que se comience a plasmar este proyecto, deseando que no quede solo en un cambio de nombre ni en un mero centro de capacitación. No obstante, nobleza obliga, lamento que los ingenieros Máscimo, Marull y Neira no hayan sido invitados a participar del lanzamiento del mismo.

Finalmente, reitero las felicitaciones a las actuales autoridades de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande en ambas márgenes y a nuestros respectivos gobiernos por la creación de este nuevo espacio de trabajo en equipo y desarrollo tecnológico, augurando el mayor de los éxitos a este valioso y necesario emprendimiento y a los hombres y mujeres que tengan a su cargo su realización.

Juan Carlos Cresto

Ex Presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande