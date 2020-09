El folklore entrerriano, de luto: Fallecio uno de los hermanos Cuestas

El compositor y cantante entrerriano Néstor Cuestas falleció este miércoles a los 76 años. La noticia fue confirmada por su hijo Francisco en las redes sociales. Junto a su hermano Rubén, había formado parte del célebre dúo «Los Hermanos Cuestas».



Cuestas había nacido en Diamante el 17 de agosto de 1944, y junto a su hermano se convirtieron en la referencia musical de Entre Ríos.

En la década del 60′ se consolidaron a nivel nacional, obteniendo el reconocimiento en Cosquín, y luego en todo el país. Durante más de 50 años, Los Hermanos Cuestas, fueron la cara visible de la Chamarrita entrerriana.

Su hijo, Francisco, que sigue el camino musical de Los Hermanos Cuestas, confirmó el deceso. «Chau Pa! Volá alto! Más alto que nunca! Feliz encuentro el Neno y la abuela Nena… llévate con vos el Amor de todos nosotros y de tu pueblo! Chau Viejito… Gracias por tanto!”, expresó en su Instagram. Néstor había sufrido tiempo atrás un accidente cerebro vascular que lo dejó muy afectado.

En enero de 1964, el Festival de Cosquín les entrega a «Los hermanos Cuestas» un reconocimiento y de esa manera, se comienza a integrar la provincia de Entre Ríos, al mapa cancionero del país.

Así, el dúo de los Cuestas comenzó una carrera exitosa divulgando la música entrerriana y en 1972, el Festival de Cosquín los declara «la gran revelación», a partir de la cual recibieron discos de oro, disco de platino y participando en las películas «Los gauchos judíos»; «Mire qué lindo es mi país» y siendo Néstor Cuestas, el autor de las bandas musicales de las mismas.

“EL CREADOR DE LA CHAMARRITA”

Muchos llaman a Néstor Cuestas «el creador de la chamarrita», porque con su estilo logró imponer definitivamente un sello imborrable, a la música que identifica a Entre Ríos.

Néstor Cuestas y los Musiqueros EntrerrianosNéstor Cuestas fue asesor de cultura popular (ad honorem) de Entre Ríos y el 7 de febrero de 1986 inaugura la primera FM de Diamante y ocupó el cargo de director de Radio Nacional Gualeguaychú, por el cual recibió «El Martín Fierro» (1994).

Tal es la magnitud del sello de los Hermanos Cuestas en la música entrerriana, que hay escenarios en distintos festivales, como calles de La picada y Jubileo, que llevan el nombre «Los hermanos Cuestas».

Por otro lado, fue creador y conductor de programas radiales como «Hola panza verde»; «De Entre Ríos al país»; «Viajando con los hermanos Cuestas» (Radio Colonia República de Uruguay). También fue designado por monseñor Estanislao Karlic como representante de la cultura entrerriana una audiencia privada con el papa Juan Pablo II, durante su visita a nuestro país.

«Los cantores somos las voces vivas, fieles intérpretes de las angustias y la alegría de un pueblo», solía decir Néstor Cuestas y entre sus enseñanzas, allegados recuerdan que algunas veces afirmaba: «no se puede ser feliz entre los infelices, no se puede ser alegre entre los que sufren. No se puede ser sano entre los enfermos, no se puede crecer entre desocupados. No se puede progresar sin proyectos, no se puede formar una familia cuando hay que pedir pan. No se puede pedir seguridad cuando hay marginados».

Fuente: El Once – Uno Entre Ríos