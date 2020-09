Integrante de seguridad urbana cuida de un barrio con un arma y genera polemica con los vecinos

En la intersección de las calles J.J Valle y Gobernador Cresto suele apostarse un integrante de la “Guardia Urbana” municipal, conocido como Horacio Casarino quien custodia la zona para evitar que arrojen residuos en los terrenos.

La presencia genera, según el sitio LT15, malestar en algunos vecinos, no sólo por la edad de la persona (76 años) que es considerada de riesgo, sino porque además hace su guardia armado con una escopeta.

Ante esta situación Casarino fue consultado y explicó que “me jubilé de la gobernación de trabajar 23 años con la Policía rural decomisando carne clandestina, robada, y ahora en este momento sigo uniformado porque estoy en la policía urbana que dirige el Comisario Pasarello”.

El hombre en cuestión confirmó que tiene portación de arma “es una escopeta 1270, con balas de goma”, dijo y aclaró que trabaja en el ámbito municipal como parte del equipo de prevención y seguridad, como quienes están en los controles de acceso a la ciudad.

“Es una decisión mía el estar armado, el director no me ha dicho ni una palabra, es por mi seguridad, me han tirado con una chapa y lastimado la cara”, afirmó y agregó que “estoy destinado por el director Pasarello para evitar que la gente tire basura”.

Fuente: LT15