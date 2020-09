La cosecha de arandanos de la Mesopotamia tiene protocolo Covid con aval cientifico del Centro Stamboulian

La Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina (APAMA) elaboró junto al centro del reconocido infectólogo argentino Daniel Stamboulian el protocolo de prevención de COVID-19 en campo y empaque. Todos los socios lo aplicarán en las provincias de Entre Ríos y Corrientes.

La cosecha de arándanos comenzó en Argentina atravesada por las particularidades que este año impuso la pandemia de Covid-19 en todo el mundo. En la Mesopotamia argentina, comenzó la temporada de recolección de la fruta con el foco puesto en garantizar la bioseguridad tanto del personal como del producto.

La Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina (APAMA) elaboró para esta cosecha un protocolo especial para tareas de campo y empaque que cuenta con el aval del Centro Stamboulian de Argentina, especialista en infectología.

«La prioridad este año es tomar todos los recaudos necesarios y más para asegurar la bioseguridad tanto de nuestro personal de campo y empaque como de la fruta en sí misma. Desde hace meses comenzamos a elaborar el protocolo junto a nuestros socios, nos contactamos con el Centro Stamboulian para que nos certifiquen las prácticas y hemos obtenido el aval de este protocolo que ya está en acción» explicó Alejandro Pannunzio, presidente de la entidad.

Entre las medidas que se indican en el protocolo, se establecen las medidas de protección respiratoria, el transporte de personal local, la desinfección de las unidades de transporte, y la distribución del personal en los campos.

En el caso del transporte, por ejemplo, el protocolo establece que los colectivos de transporte del personal podrán ocuparse al 100% de su capacidad de asientos y que no podrá viajar ningún trabajador parado; el vehículo deberá tener a disposición un atomizador con alcohol al 70%; cada persona deberá desinfectar sus manos al subir al colectivo y antes de descender; se deberá mantener el colectivo ventilado durante el traslado y no debe detenerse a comprar comida o bebida en ningún sitio. Durante todo el viaje, los ocupantes deberán mantener colocado correctamente el barbijo o tapaboca y no deberán llevarse la mano a la cara. Si necesitan hacerlo, previamente deberán lavarse las manos con alcohol en gel. No se permitirá la ingesta de bebidas ni alimentos durante el viaje.

La cosecha de arándanos en la Mesopotamia ocupa aproximadamente a unas diez mil personas en época pico. Son cerca de 50 establecimientos productivos que producen casi la mitad de los arándanos del país. La superficie productiva es de 900 hectáreas en 2020. En su mayoría, la fruta es de exportación aunque el mercado interno ha ido creciendo en los últimos años.

APAMA nuclea a empresas y productores independientes de, principalmente, Concordia y el sur de Corrientes.