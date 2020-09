Bordet insto a renovar un compromiso federal para unir a todos los entrerrianos

“Hay asignaturas pendientes con el federalismo y es nuestro deber para quienes tenemos funciones de gobierno seguir trabajando para eliminar las asimetrías que existen entre la metrópolis y las provincias. Y esta es una tarea que vamos a llevar adelante con el gobierno nacional”, dijo Bordet.



El gobernador Gustavo Bordet lo expresó al participar del homenaje al general Francisco Ramírez en Concepción del Uruguay. “Esta es una oportunidad inmejorable para renovar el compromiso federal que nos tiene que unir a todos como entrerrianos sin importar los posicionamientos políticos”, afirmó.

El mandatario y el intendente Martín Oliva, junto a la vicegobernadora Laura Stratta y al ex gobernador Jorge Busti, inauguraron la Plazoleta del Federalismo, conmemorando el Bicentenario de la República de Entre Ríos y en homenaje a su creador, el general Francisco Ramírez.

La plazoleta del Federalismo está ubicada en bulevar Montoneras, entre 9 de Julio y San Martín. Presentará tres marquesinas iluminadas que informan sobre la trayectoria de Ramírez y los tres acontecimientos históricos señalados. Además, la reubicación del monumento al Tratado del Pilar, trasladado una cuadra hacia el sur.

“No es casualidad que la Constitución de nuestra Nación se gesté aquí desde Entre Ríos con Justo José de Urquiza. No es casualidad que desde Entre Ríos se haga un aporte a la vida institucional determinante del país”, dijo el mandatario.

“Por eso estar aquí hoy en Concepción del Uruguay en la conmemoración de estos 200 años de la República de Entre Ríos me resulta muy emotivo, pero también me genera como gobernador un fuerte compromiso por este peso de la historia para poder estar al frente todos los días tomando decisiones que tengan que ver también con aquellas posiciones fundacionales».

Apuntó que «tocan tiempos difíciles, por supuesto, no resulta sencillo pero estamos para afrontarlos, para trabajar todos los días mejorando la calidad de vida de cada uno de los vecinos de esta provincia que es la mejor manera de poder rendir los homenajes más allá de los discursivo”.

En ese marco, Bordet recordó lo manifestado por el Presidente de la Nación en su visita a Entre Ríos, «sobre esta visión Federal que tiene que tener nuestro país y para eso aquí hoy, a 200 años de aquella gesta fundacional de la República de Entre Ríos, es una oportunidad inmejorable para renovar este compromiso federal que nos tiene que unir a todos como entrerrianos, sin importar la bandería política”.

“Las situaciones que atravesamos son muy graves y también inciertas porque hay una pandemia mundial y tenemos muchos interrogantes y mucha incertidumbre. Y para eso no podemos perder tiempo en discusiones estériles, mientras hay una población que está angustiada, por eso el trabajo es en conjunto, lo tenemos que hacer entre todos para poder llevar adelante el desarrollo económico, la generación de empleo, la mejor calidad de vida de los habitantes, ese es ni más ni menos el cometido que tenemos”, indicó.

“Si logramos eso, sin lugar a dudas vamos a ser el mejor homenaje a estos 200 años de la fundación de la República de Entre Ríos», acotó.

Destacó luego que «esto motiva que podamos articular políticas en conjunto, que podamos desarrollar programas y no sólo en Concepción del Uruguay, sino también en todo el departamento Uruguay, nos hemos conformado con un gran equipo de trabajo».

En esa plaza, el mandatario se reunió con un niño de 5 años egresado de los jardines maternales municipales que realizó un dibujo como aporte a un tríptico que todos los pequeños de los jardines realizaron en homenaje al Bicentenario de la Creación de la República.

Un hombre que se transformó en caudillo

Al hacer uso de la palabra, el ex gobernador, Jorge Busti dijo que «hablar en Concepción del Uruguay, a 200 años de la República de Entre Ríos para mí es un gran honor. Por lo tanto, simplemente rendir homenaje a ese valiente entrerriano, que solamente vivió 35 años, y en esos años dio su vida por la patria, por el federalismo y la mujer que amaba, la Delfina».

Busti señaló que «rendir homenaje a quien primero en Argentina se legitimó por el voto popular hace 200 años, en una Entre Ríos que no tenía camino, que tenía sendero de carreta, que no tenía comunicaciones, que solamente había una posta que iba de Paraná a Concepción del Uruguay, de Paraná a Ayuí y de Paraná a Corrientes. Y que el primer comunicador entre las dos costas fue precisamente Francisco Ramírez por el conocimiento del terreno, por la valentía».

Lo calificó como «un hombre que se transformó en caudillo, pero que no era ni abogado, ni militar, que tenía cultura, pero fundamentalmente tenía claro que debía apoyar la Revolución de Mayo con los conceptos y la ideología de la revolución francesa, libertad, igualdad, fraternidad y legitimidad a través de la voluntad popular».

El ex gobernador destacó posteriormente que la vida de Ramírez fue «la valentía, atropellar toda la adversidad de la naturaleza, de las pandemias porque en esa época no había vacunas, también tiene que ser un ejemplo para esta tremenda pandemia que vivimos ahora. Había fiebre amarilla, cólera, la primera vacuna fue la viruela y fue Ramírez el primero que creó en esta provincia un hospital militar en 1820, que vio la necesidad porque él fue herido en la batalla de Saucecito en 1818 y acá no había un médico cirujano, había que buscarlo en Santa Fe».