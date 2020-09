Citaron a indagatoria a Urribarri, Cardona Herreros y Smaldone, en una causa por presunto “peculado y cohecho”

La investigación penal preparatoria que se lleva adelante en el expediente N° 65.623 caratulado “Urribarri Sergio D.-Cardona Herreros Diego A. s/ Negociaciones incompatibles, peculado y cohecho”, tendrá un nuevo capítulo en octubre. Para ese mes fueron citados a prestar declaración como imputados el propio Urribarri -actual embajador argentino en Israel-; el empresario paraguayo y amigo del ex gobernador, Diego Armando Cardona Herreros; el actual titular de la Secretaría de Presupuesto, Luis Erbes; el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; el ex secretario de Hacienda, José Humberto Flores; el ex ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone; el ex director General de Informática Carlos Haidar; Jorge Zanabone y Alfonso Campitelli, directivos de Relevamientos Catastrales, el contador de la empresa, Guillermo Linares y la abogada de la firma, Miriam Fessia.



Urribarri y Cardona Herreros deberán declarar el 13 de octubre, a las 9 y a las 11 respectivamente; un día después será el turno de Flores y Haidar, a las a las 9 y 11, en cada caso; en los mismos horarios pero del 15 de octubre deberán declarar Ulrich y Erbes; mientras que el 16 será el turno de Smaldone y Zanabone, a las 9 y 11 en cada caso. En tanto, el 19 de octubre deberán declarar Fessia, Linares y Campitelli: a las 8, 10 y 12, en ese orden.

La causa pone la lupa en las operaciones concretadas para la Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía, en tiempos del ministro Diego Valiero, en las dos administraciones de Sergio Urribarri. Todo comenzó con la publicación en la edición gráfica de Análisis del 9 de noviembre de 2017 de la investigación titulada “El amigo paraguayo”. Tras ese artículo, firmado por el director de la revista, Daniel Enz, se inició una causa de oficio.

Hasta el 2 de octubre los imputados deberán manifestar su voluntad de realizar las audiencias de forma presencial en la sede del Ministerio Público Fiscal o de manera remota a través de videollamada.

La investigación, que llevan adelante los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, inició con datos oficiales de enero de 2007. En ese entonces, Urribarri era ministro de Gobierno de la provincia, y habría propuesta la contratación de la empresa Relevamientos Catastrales, con sede en Capital Federal, propiedad del empresario paraguayo Diego Cardona Herreros.

Cardona Herreros ya venía haciendo “negocios” con varias provincias del país y algunos municipios, entre ellos el de Quilmes, en tiempos en que su intendente era Aníbal Fernández, ex ministro del Interior de la Nación y reciente precandidato a concejal en Pinamar, donde fuera derrotado en las elecciones PASO.

Los fiscales Yedro y Badano, a partir de documentación encontrada, en especial en el estudio del empresario Cardona Herreros, en Capital Federal -que fuera allanado el año pasado- habrían detectado marcadas desprolijidades y sobreprecios en las licitaciones, que habrían servido para la ejecución de pagos irregulares a los funcionarios provinciales intervinientes en contraprestación por la realización de actos públicos, como así también a los directivos intervinientes, a través de seis hechos concretos.

Esos pagos irregulares, según lo relatado por Análisis, incluyeron también al propio ex gobernador Sergio Urribarri, a partir de licitaciones iniciadas en 2008.

Parte de esta trama ya había sido anticipada por la Revista Análisis en su edición del 9 de noviembre de 2017. Allí se daba cuenta sobre las vinculaciones del empresario paraguayo Diego Cardona Herreros y la familia Urribarri. También se denunció los aportes millonarios al ex gobernador y los negocios que incluían a conocidos funcionarios de entonces.