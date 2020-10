CONCORDIA CONMEMORO EL BICENTENARIO DE LA REPUBLICA DE ENTRE RIOS

Con la puesta en valor de la Sala Ramiriana del Palacio Arruabarrena y una transmisión especial realizada a través de las redes sociales, Concordia estuvo presente en la conmemoración del Bicentenario de la República de Entre Ríos, que se cumplió este martes 29 de septiembre y que se recordó en toda la provincia.

«La Sala Ramiriana fue creada por ordenanza en la década del ’80, cuando el Instituto Ramiriano de la provincia realizó una importante donación al Museo Regional Palacio Arruabarrena», recuerda la directora de la institución Silvana de Sousa Frade. «En este tiempo de pandemia, pese a no estar abierto al público por las medidas de prevención necesarias, hemos continuado trabajando y entre otras tareas hicimos un relevamiento del material que aquí se contaba, se elaboró un nuevo recorrido y se incorporaron nuevos elementos y objetos. El objetivo era llegar a esta fecha especial para poder presentar la puesta en valor de todo lo que aquí se encuentra, que habla de una etapa muy importante de la Argentina, la conformación de nuestro Estado Nacional, y en la que Entre Ríos tuvo una preponderancia especial», indicó.

El presidente del Concejo Deliberante Dr. Cedro y el secretario de Coordinación de Gestión Fernando Barboza participaron de la actividad en representación del intendente Alfredo Francolini, junto al ex gobernador Dr. Jorge Pedro Busti, Flavia Martínez Aquino y Gonzalo García Garro, integrantes de la Comisión Provincial para el Estudio de la Vida, Obra y Legado de Pancho Ramírez, quienes lo hicieron a través de teleconferencia.

HISTORIA VIVA

«Quiero felicitar a todo el equipo del Museo porque creo que la valorización de lo que contiene esta Sala que hace a lo que es nuestra entrerrianía y a nuestra historia es muy importante», señaló el presidente del Concejo Deliberante Daniel Cedro. Y sobre la fecha puntual sostuvo que «la República de Entre Ríos fue una reafirmación del espíritu federal, una reafirmación ante el centralismo porteño y los avatares y vientos monárquicos de ese momento. Conmemorar esta fecha y este hecho es reconocer nuestra esencia», subrayó.

«Todo lo que tiene que ver con el Museo tiene que ver con una historia viva, con lo que nos pasó y con cómo nos proyectamos hacia el futuro», sostuvo Cedro, por eso, «resaltar los 200 años de la República de Entre Ríos es resaltar el federalismo, una visión de futuro, un norte hacia donde ir, y resaltar la figura de Ramírez como el gran constructor de la entrerrianía».

En la oportunidad, el titular del cuerpo deliberativo local hizo entrega al Museo en nombre del Consejo Provincial para el Estudio de la Vida y Obra de Pancho Ramírez, de un cuadro del Supremo Entrerriano, que pasa a integrar el acervo de la institución y será exhibido en la Sala.

«EL FEDERALISMO ES EL CAMINO A SEGUIR»

«En nombre del intendente Alfredo Francolini participamos de la presentación de la puesta en valor de la Sala Ramiriana, con la clara decisión de fortalecer el federalismo, la preservación de nuestra historia y seguir trabajando en la construcción de la unidad necesaria para salir adelante y construir una Concordia para todos», dijo por su parte el secretario de Coordinación de Gestión Fernando Barboza, acompañado por el Subsecretario de Cultura César Tisocco y el Coordinador de Museos Fabián Rivero.

«Quiero agradecer al Dr. Jorge Pedro Busti que pudo estar presente a través de la virtualidad, y a todos los integrantes de la Comisión Provincial, por el aporte a la memoria de uno de los hombres más importantes de nuestra historia. El federalismo que impulsaba Pancho Ramírez fue resaltado recientemente por el presidente Alberto Fernández en su visita a la provincia, y es el camino que tenemos que seguir», agregó Barboza.

«Es un orgullo para mí, que fui dos veces Intendente de Concordia y sé muy bien lo difícil que es mantener en condiciones el Museo, que en esta fecha especial se realice la puesta en valor de la Sala Ramiriana», expresó el dos veces Intendente y dos veces Gobernador Jorge Pedro Busti durante la actividad.

«En 1820 no había vacunas, no había caminos en Entre Ríos, no había medios de comunicación como Zoom, como WhatsApp. Por eso hay que tomar el ejemplo de Ramírez, que vivió sólo 35 años y dejó un gran legado de honradez y un ideario que lo trasciende, y que sigue hoy tan vigente y necesario como entonces», expresó.

NUESTRA IDENTIDAD

La actividad conmemorativa culminó con la pareja integrada por Sergio Lugo y Mariela Garay, directores del Ballet Folclórico Municipal, quienes bailaron la «Canción para Pancho Ramírez» de Rubén Fracalossi. La presentación de la puesta en valor de la Sala Ramiriana del Museo Regional Palacio Arruabarrena fue transmitida en la noche de este martes a través de las redes sociales de la Municipalidad de Concordia, seguida por muchos concordienses y también desde distintos puntos de la provincia, y en la semana podrá volverse a ver en los canales locales.

«Para nosotros, para el equipo del Museo, es muy importante sentirnos respaldados por el intendente Francolini y las autoridades en este trabajo de puesta en valor que venimos realizando de esta Sala y de todas las Salas del Museo. Como dijo el Dr. Cedro, en cada uno de los objetos que componen esta Sala está nuestra identidad entrerriana y también concordiense», resaltó la directora del Museo Silvana de Sousa Frade. «A mi me gusta decir que los objetos que componen esta Sala cuentan la historia desde distintas miradas, que hacen a nuestra historia regional. Cuando se abra el Museo de nuevo al público y volvamos a tener cierta normalidad, todo el público va a poder disfrutar de esta Sala», agregó e invitó a visitar las redes sociales del Museo donde este fin de semana se estrenará un nuevo recorrido virtual producido especialmente, además de diferente contenido que se actualiza a diario.