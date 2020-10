Causa Costen: el fiscal dijo que otorgarle la prision domiciliaria a los imputados “no tiene explicacion juridica”

El fiscal Martín Nuñez dijo sentirse desconcertado con la decisión judicial por la cual los acusados del crimen de Mariela Costen, ocurrido en el año 2019, se vieron beneficiados con la prisión domiciliaria. “No tiene explicación”, dijo el fiscal.



El representante del Ministerio Público Fiscal agradeció el tener un querellante en la causa “para que le pueda explicar algo así a la familia”.

En “ningún libro va a poder encontrar que no firmarle un oficio a una de las partes implique morigerar la prisión preventiva; incluso la resolución de la Cámara de Casación – que es la que genera esta consecuencia – indica que estamos dentro de los plazos procesales para una medida cautelar, además que no hay hechos nuevos que ameriten la morigeración”, argumentó.

Núñez insistió en que cree que no hay “explicación jurídica porque creo que no existe, si están dados todos los requisitos para continuar con la medida cautelar, el hecho de que no se le haya firmado un oficio a una de las partes, no entiendo cómo puede beneficiar a la otra parte que no apeló”.

Para el funcionario judicial es inentendible cómo, tal situación, “podría derivar en una responsabilidad de las víctimas y de la acusación de la fiscalía porque la persona que tenía que firmar el oficio era el juez de Garantías, no el querellante ni el fiscal”.

Núñez evaluó que “el paso del tiempo es atendible pero la defensa planteó más de 50 audiencias en esta etapa intermedia para evitar justamente que el juicio llegue”.

“Hubo impugnaciones, recusaciones – en mí caso se me ha recusado en tres oportunidades – incluso se lo ha recusado al juez de Garantías: pareciera que quiénes han generado estas dilaciones ahora le achacan el paso del tiempo a fiscalía y a la querella”, puntualizó.

El fiscal recordó que “el propio Superior Tribunal de Justicia reconoció que hemos hecho una investigación rápida y diligente”.

Por último – y consultado acerca de si le ha tocado algo similar en otra causa – el fiscal dijo que “a mí no y, por lo que he charlado con otros colegas que me han llamado para solidarizarse, entiendo que tampoco”.