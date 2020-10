Los agentes de Transito no saldrian a la calle este miercoles

En la mañana de ayer martes, se dio a conocer un caso positivo de Coronavirus en una trabajadora de la Central de Tránsito que cumplía funciones en el depósito de motos. Además, el área de Educación Vial se encuentra cerrada ante un caso sospechoso de COVID, mientras que el personal de la dependencia se encuentra totalmente aislado.



Ante estas situaciones, delegados de los trabajadores de la Central de Tránsito señalaron que “como no tenemos información de nada de lo que está sucediendo, el Ejecutivo no nos brindan un panorama de la situación, no brindaremos el servicio en la ciudad en la jornada de este miércoles”.

A su vez remarcó que “tenemos la necesidad de que se realicen hisopados con frecuencia a todo el personal de la repartición y que se refuercen las partidas de elementos de higiene”. Esto se debe a que “los agentes e inspectores nos encontramos desarrollando tareas de control en los accesos y también dentro de la ciudad”. Además “de las habituales tareas de renovación de licencias de conducir, cursos del área educación vial y trámites del área transporte”.

En este sentido, detallaron que “todos estos lugares son de mucha concurrencia y pueden transformarse en un foco de contagio masivo muy peligroso, por lo tanto es que elevaremos estos petitorios a fin de cuidar a toda la población”.

Fuente: www.diarioriouruguay.com.ar