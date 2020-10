Definen hoy la vuelta a clases con una guia de analisis de riesgo segun la situacion sanitaria de cada ciudad

El Consejo General de Educación (CGE) y el Comité de Organización de la Emergencia en Salud (COES) preparan la guía de análisis de riesgo epidemiológico elaborada por la cartera educativa nacional para determinar el regreso presencial a las escuelas. Será de a acuerdo a la situación sanitaria de cada ciudad.



La guía será tratada hoy en la asamblea del Congreso Federal de Educación (CFE), y generará un indicador objetivo para determinar el regreso presencial a las aulas de cada localidad, no solo a las clases, sino otros formatos o dispositivos a desarrollar desde las escuelas.

Se priorizarán los últimos años de cada ciclo y las prácticas de las escuelas técnicas. En caso de ser aprobada mediante resolución del CFE permitirá avanzar en las definiciones de la provincia.

«Desde el CGE venimos trabajando intensamente con el Ministerio de Salud para definir las formas en los cuales las escuelas tienen que ir pensando su presencialidad en la nueva normalidad», explicó el presidente del CGE, Martín Müller.

En ese sentido, «acordamos un protocolo que fue enviado al Ministerio de Educación de la Nación, tal como lo establece la normativa. Esto no quiere decir que ya podamos definir una fecha concreta para el regreso, ni las zonas de la provincia donde esto será posible. Eso será materia de análisis con las autoridades sanitarias de la provincia en base a la guía».

Por otra parte, Müller destacó «el intenso trabajo que está realizando el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de la provincia para acondicionar los edificios escolares pensando en la vuelta presencial a las escuelas».

«Nuestra prioridad serán los últimos años de los ciclos obligatorios», resaltó el titular de la cartera educativa, y agregó: «Nos preocupan mucho los espacios de talleres del último año de las escuelas técnicas».

Además, Müller subrayó la importancia de «recuperar el espacio de la escuela para posibilitar la revinculación de los estudiantes con mayores dificultades para mantener la continuidad pedagógica no presencial», y recordó que «estas decisiones deben tomarse en diálogo con las autoridades sanitarias para evitar la propagación del virus en esas localidades».

El Consejo General de Educación dispuso que las escuelas implementen una serie de medidas de modo de conseguir la “recuperación de las trayectorias escolares interrumpidas en el presente año lectivo” por la pandemia de coronavirus, a saber:

Deberán, además, realizar un análisis de la situación institucional para identificar a estudiantes que, habiéndose inscripto, “no han participado en las actividades programadas o han sostenido trayectorias discontinuas, especificando los grados/cursos y espacios de la estructura curricular en los que se evidencian los mayores porcentajes de estudiantes en situación de riesgo educativo”.

Como no habrá calificación numérica, las escuelas “entregarán el último informe evaluativo conceptual a las familias y estudiantes, especificando la aprobación del grado o de los espacios curriculares de la educación secundaria a quienes durante la no presencialidad han adquirido las capacidades, competencias y saberes planificados”.

FECHAS

Respecto de la finalización del año lectivo se indica que los estudiantes “que han aprobado el grado o espacios curriculares con la modalidad no presencial finalizarán las clases el 30 de noviembre de 2020. Aquellos estudiantes que se incorporen en forma presencial cumplirán el período previsto en el calendario escolar, finalizando las clases el 16 de diciembre de 2020”.

Después del 30 de noviembre, los docentes deberán enfocarse en los alumnos “que no han participado en las actividades curriculares o que no han alcanzado las capacidades, competencias y saberes prioritarios acordados de quienes, habiéndolo hecho, han demostrado dificultades”. Será la primera instancia de recuperación de saberes: será del 1° al 23 de diciembre.

La segunda instancia se extenderá entre febrero y marzo. “Aquellos estudiantes que a diciembre no han logrado lo planificado –dice la resolución del CGE- tendrán otra instancia, sugiriendo como marco orientador para la planificación de las actividades la utilización de los materiales curriculares producidos” por Educación.

La tercera instancia de recuperatorios irá del 5 al 9 de abril (al 30 en el caso de los estudiantes que finalicen el nivel) y será a través “de un dispositivo específico, con análisis y acompañamiento extracurricular”.

La resolución plantea una “promoción acompañada” que consiste en el seguimiento pedagógico por parte del docente hacia los estudiantes, y abarca al período que va de noviembre de 2020 y se extiende durante 2021.

REINCORPORACIÓN Y CALIFICACIÓN

Hay, además, una innovación: el reingreso y no la repitencia de los estudiantes “que no han mantenido el vínculo y no han acreditado ningún espacio”. Para estos alumnos se plantea la reincorporación “al nivel educativo o modalidad en la que se inscribieron”, en 2020.