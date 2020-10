Francolini se pronuncio en contra de habilitar de inmediato la actividad escolar en Concordia

El intendente Alfredo Francolini opinó desfavorablemente sobre la posibilidad de reiniciar la actividad escolar en Concordia, tras la determinación del Consejo Federal de Educación que habilitó a las provincias a retomar la escolaridad presencial, de acuerdo a las condiciones epidemiológicas de cada distrito. El intendente manifestó que de acuerdo con la evolución que tuvo en la semana que pasó, a la que consideró como “la peor en términos de contagios”, “yo hoy no estaría liberando nada más hasta que veamos cómo seguimos durante los próximos 10 días”, expresó.



Francolini remarcó, en diálogo con radio Oid Mortales Radio, que en Concordia “la situación actual, más allá de que nos estamos ocupando desde el primer momento, nos está preocupando por cómo vino evolucionando esta última semana”.

“En lo que va de la pandemia, esta debe ser la peor semana que hemos tenido en cantidad de contagios. Cuando vean los números que estamos cerrando hoy (viernes), van a ver la evolución que han tenido últimamente los contagios en la ciudad”, advirtió en una entrevista concedida a “Despertá con Nosotros”.

Explicó que, con los números, actuales, la acumulación de positivos en la ciudad es de 179. “Hay diferencias cada vez más grande con lo que ha levantado el informe oficial. Esto no quiere decir que tengamos una diferencia de casos, sino en la publicación de casos porque la Provincia dio a conocer que nosotros tenemos 160 casos, hasta ahora, y en verdad, hasta ayer, teníamos 179”, detalló.

“Nosotros tenemos los datos reales. Somos los que estamos recibiendo, junto con todo el grupo que integra la directora de Epidemiología del hospital Masvernat, el grupo entero del hospital que está trabajando con nosotros en el COES y en la Sala de Situaciones tenemos un número, que es exacto, avalado”, argumentó y reiteró: “Por eso digo que esta va a ser nuestra peor semana y si vos me decís para permitir algo más en Concordia, yo te diría que no”.

Recordó que la ciudad ha tenida una evolución de casos de COVID-19 “que no eran los habituales que teníamos y veníamos sumando de a poquito. Justamente, en base a eso, empieza a multiplicarse el nexo epidemiológico. Este es un virus que se multiplica muy rápido”.

“No solamente estas reuniones sociales de asados, o de no comportamiento adecuado con la prevención que es lo que nosotros estamos viendo, sino también el exceso de confianza de decir a mí no me va a pasar, estamos sin barbijo. Y bueno, termina pasando y es el contagio que hoy estamos teniendo”, marcó y destacó que, “de los últimos casos, creo que tenemos los nexos de todos”.

Indicó que “también hay personal de salud que está contagiado y nada que ver con el famoso asado que salió y que hubo una negligencia y se reunieron. Eso es otra cosa”, aclaró y repitió: “pero personal de salud se está contagiando y no solamente médicos, enfermeros, sino también personal administrativo”.

“Hay que cuidarse entre todos, entonces si voy a esta evolución que hemos tenido y al análisis que tendríamos que hacer yo hoy no estaría liberando nada más hasta que veamos cómo seguimos durante los próximos 10 días”, cerró su reflexión.

Fuente: www.elentrerios.com