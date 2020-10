Allanaron al ex diputado Bahler y Bordet lo desvinculo de la funcion publica

La vivienda particular del ex diputado provincial y ahora ex funcionario del rubro turístico de la Provincia de Entre Ríos, Alejandro Bahler, fue allanada por una comisión policial. Según trascendió, se le habría secuestrado su teléfono celular personal.



Si bien el hecho habría ocurrido durante el fin de semana, recién trascendió este miércoles. El legislador que lo denunció es el senador nacional Edgardo Kueider, según confirmaron a El Entre Ríos desde fuentes extraoficiales.

La causa penal en curso investiga a Bahler por presuntas amenazas calificadas, a las que se les agregaría las de coacción agravada y extorsión en perjuicio de un legislador nacional en ejercicio.

“Hay una denuncia, hubo un allanamiento y Bordet tomó la decisión en función de la gravedad de la situación”, respondieron a El Entre Ríos desde el área de comunicación del gobierno provincial, confirmando que el mandatario dispuso prescindir de los servicios del exdiputado.

Bahler fue designado este año, cuando ya el sector turístico se veía afectado gravemente por la Pandemia, como representante ante un organismo nacional, el Instituto de Promoción Turística.

Aquel nombramiento, que despertó polémica, cayó en los últimos días, ante el allanamiento en la vivienda de Alejandro Bahler.

Fuente: www.elentreríos.com