Coronavirus: la Argentina es el país con más muertos diarios por millón de habitantes

El Ministerio de Salud de la Nación reportó este domingo 161 muertes por coronavirus y 10.561 nuevos contagios. De esta forma el número de víctimas fatales ascendió a 26.267 y el del total de infectados alcanzó los 989.680 positivos. Con estos registros, pese a los siete meses de cuarentena, Argentina superará este lunes el millón de contagiados por COVID-19. Si se toma un promedio de los últimos siete días, la Argentina es el país con más muertos por millón de habitantes.

El dato surge de las cifras brindadas por el sitio web especializado en estadística en tiempo real Our World In Data, tomando en cuenta solamente países con más de un millón de habitantes.

Si bien las estadísticas que presenta Our World In Data en tiempo real responden al momento en que las autoridades de las naciones realizan la carga de datos de su situación epidemiológica particular, Argentina desde hace casi cinco semanas que se encuentra en el podio de de muertes por millón de habitantes. El aumento de la mortalidad va en sintonía con la propagación del virus; desde la semana pasada Argentina es el quinto país con más infectados.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, Argentina tiene cerca de 8 (7,98) muertes diarias por millón de habitantes, cuando al inicio de la cuarentena ese número apenas era de 0,11 por millón. De acuerdo a los últimos datos, detrás de Argentina se encuentran República Checa (4,76), Israel (4,11), Colombia (3,21); Irán (3,11), México (2,68), España (2,58), Brasil (2,34), Estados Unidos (2,12), y Bolivia (2,09).

A mediados de septiembre, cuando Argentina empezó a liderar estas estadísticas, presentaba 4,74 muertos por millón de personas. En aquella oportunidad la cifra más alta de fallecidos se había registrado el 24 de agosto, cuando se anunciaron 382 decesos. A la semana de haberse convertido en el país con más muertes por millón de habitantes, se registraron 470 fallecidos en una sola jornada. Al día de hoy, el número más alto de víctimas de COVID-19 se registró el 9 de octubre: 515.