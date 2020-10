Piden utilizar las cuadras del Regimiento para alojar personas con Covid 19

Vecinos de Concordia, entre ellos el dirigente peronista Hugo Medina de la zona del Hospital Delicia Concepción Masvernat, han solicitado a las autoridades la utilización de las cuadras del Regimiento de Caballería Blindada 6 de Concordia para alojar a personas contagiadas de Covid-19.

En una extensa nota dirigida al gobernador Gustavo Bordet, al intendente Alfredo Francolini y a las autoridades legislativas, Medina en nombre de varios vecinos de Concordia, insta a los gobernantes a tomar cartas en el asunto “antes que se desmadre” la situación sanitaria y pide se destinen cuadras del Regimiento de Caballería Blindada 6 «Blandengues» de Concordia para internar a contagiados de Covid-19. Apoya su petición en un diagnostico efectuado por la Dra. Retamar de Concepción del Uruguay que adelantó que por la composición de los barrios de Concordia de conglomerados urbanos compactos, más temprano o más tarde, “tendríamos circulación comunitaria del virus que rápidamente se multiplicaría y pondría en jaque al actual sistema sanitario”.

Medina llama la atención sobre lo que está pasando en el primer mundo con Europa a la cabeza y Estados Unidos en este continente que a pesar de contar con mayor tecnología y aparatología medica no pueden parar los contagios y el rebrote o segundas olas de ataque del virus, esto que pasa en esos países más adelantados tecnológicamente y con infraestructura más robusta en lo sanitario, es un aviso de lo que puede llegar a pasar en nuestra Concordia que lamentablemente es la ciudad “más pobre del país”.

Por eso, dice el dirigente justicialista, “es hora de adelantarnos realmente a los hechos para evitar el sufrimiento y la muerte de centenares o miles de ciudadanos concordienses que también afectará fuertemente todas las actividades socioeconómicas pues los que caerán primero son, justamente, aquellos que están en la primera línea de cualquier actividad y que resultarán contagiados justamente, por estar en ultractividad”.

“Gobernar es adelantarse a los hechos” y estos no esperan que nuestros representantes terminen su meditación trascendental sobre lo que habría que hacer sino acometer con fuerza en procura de soluciones que hay que tomar hoy porque “mañana será tarde”, no podemos esperar ver morir a nuestros conciudadanos en la calle para actuar. Los comités de emergencia sirven en la medida en que se adelanten a la ola de contagios que se viene, no si están esperándola para ver que hacen en medio del pandemónium.