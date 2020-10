Rotman: «El radicalismo debe dirigir la coalicion y encabezar la lista de candidatos»

El ex diputado provincial por Cambiemos, Alberto Rotman, se refirió en una entrevista, a la actual situación que se atraviesa en la provincia por la pandemia del Covid 19 y reflexionó acerca del futuro del radicalismo y la próxima instancia electoral.



Rotman formuló declaraciones al portal periodístico Debate Abierto en las que manifestó que es «un momento complicado de la pandemia porque vemos que los casos de contaminación del COIVD-19 van en aumento y en un aumento importante. En Concordia van en crecimiento los casos y es probable que haya circulación libre del virus, me da la impresión de que tenemos que hablar de una circulación comunitaria del virus y los números van dando eso. Todos los días nos enteramos de gente de salud que está contagiada, hemos visto a gente joven con la enfermedad bastante severa, acá todo el mundo tiene que cuidarse, no solo por uno sino por los que se pueden contagiar. Estamos camino al peor momento, todos aquellos que han arriesgado cuando llega el pico se han equivocado, desde el primer momento desde el radicalismo nos hemos puesto a disposición del gobernador (Gustavo) Bordet, lo malo es que no nos han contestado ningún pedido de audiencia, no es la mejor forma de proceder cuando una desgracia como ésta afecta a todos».

Asimismo, agregó: «Ojalá nos equivoquemos y el oficialismo esté en lo cierto y lo puedan solucionar, no es momento para hacer partidismo, pero es el momento que se relacionen los verdaderos funcionarios de Estado».

Más adelante, afirmó: «En este momento después de esta pandemia y cuarentena tan prolongada vemos algunas cuestiones de conducta, por eso llamamos a la responsabilidad de cada uno, usar el barbijo, no hacer reuniones, la distancia es fundamental, porque la vacuna no sabemos cuando la vamos a tener. No sabemos si va a ser una o dos dosis, si hay que llamar a la reflexión de cada uno, y para nuestra Entre Ríos observo un panorama muy preocupante porque vamos ascendiendo en casos, critico que no se hayan hecho testeos como debiesen, que es lo que va a determinar la magnitud de esto, quienes están contagiados y quienes no, es preocupante la situación», argumentó.

En otro orden, Rotman sostuvo que «el radicalismo hace tiempo que esta complicado, pero de las crisis pueden resultar dos cosas: nos pueden sepultar a todos o salir adelante, estamos pobres en liderazgos naturales. El Dr. Sergio Montiel fue un líder nato, y segundo creo que tenemos que hacer una autocrítica, como nos fue en la coalición, pienso que no nos fue tan bien, lo que se hizo fue una coalición para ganar la elección y nada más, pero luego uno tiene que saber a dónde quiere ir. Soy muy crítico del gobierno de Mauricio Macri, porque muy secundariamente formamos parte, hay que hacer una autocrítica y pensar si seguimos y ampliamos la coalición, gente emparentada con nuestras ideas, y en la provincia la coalición tiene que estar conducida por el radicalismo sin dudas», sostuvo.

«Si seguimos en la coalición y el PRO sigue en la misma y Frigerio quiere ser candidato a gobernador confrontaremos en un proceso interno, hay que preguntarle a la sociedad, nosotros tenemos que conducir esta coalición. La nueva formula tiene que estar bajo la órbita de la UCR, por antigüedad, estructura, ideología, el país y la provincia lo tiene que llevar adelante el radicalismo. No utilizamos el estado para bien personal sino social y que se elija la forma de vida de la democracia. Hay intendentes prestigiosos para ser candidatos dentro de la UCR y seguro van a aparecer otros nombres», referenció.

Y concluyó: «(Mauricio) Macri no es el líder de la oposición, veo con preocupación que a nivel nacional se nombran dos o tres dirigentes del PRO (Macri, Vidal y Rodriguez Larreta), y a eso lo hacen los multimedios pero el radicalismo tiene dirigentes sumamente importantes».