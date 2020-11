Es ley la Paridad Integral en Entre Rios: «Hemos dado un salto en calidad democratica”, dijo Bordet

Con la presencia del gobernador Gustavo Bordet, y en el marco de una sesión especial, el Senado convirtió en ley por mayoría el proyecto de Paridad Integral en Entre Ríos. “Ganamos mucho para la democracia entrerriana”, afirmó el mandatario.



“Hemos dado en la provincia de Entre Ríos un alto salto de calidad democrática, de convivencia, de tolerancia, de respeto, esto es lo que implica esta ley», dijo el gobernador, Gustavo Bordet tras ser aprobado el proyecto de Ley de Paridad Integral por la Cámara de Senadores de Entre Ríos.

“Las mujeres no sólo tienen el concepto de paridad en los cargos políticos sino también en la vida activa de la sociedad. Ganamos muchísimo para la democracia entrerriana”, precisó el mandatario.

Bordet, dijo que “tener una Ley de Paridad de Género, era un reclamo y una necesidad de poder ser implementada”. Además, sostuvo que dicha ley tiene la particularidad de que es de Paridad Integral y que “son muy pocas y casi únicas en Argentina”.

“Ha sido una jornada donde se ponen de manifiesto las visiones que compartimos, tanto mujeres como hombres sobre el devenir de la política en nuestra provincia”, aseguró.

«Hoy es un día histórico”, manifestó el mandatario y agregó: “Tuvimos que transitar un largo camino para poder llegar a la aprobación de esta Ley. Lo habíamos intentado en la gestión pasada, habíamos enviado un proyecto que era mucho más complejo. Sin embargo y con una firme convicción de que tiene que existir la paridad en nuestra provincia comenzamos el nuevo mandato el 10 de diciembre justamente implementando la paridad en el gabinete. También lo hacemos en distintos ámbitos porque era necesario generar un nuevo debate que propenda a lograr esta Ley que se acaba de sancionar en este recinto improvisado por la pandemia pero lo que también era necesario para tener presencialidad en una decisión tan importante”, sostuvo el mandatario.

Dijo que “era necesaria su aprobación con el consenso que logró y en la inteligencia de haber podido construir esta red para la paridad, esta red que Laura (Stratta), diseño, armó y convocó fundamentalmente no solo al espacio de la política, sino a la sociedad”.

En ese orden, valoró el logro obtenido ya “que en este año de gestión pese a la pandemia se hayan podido lograr esos consensos, esos acuerdos necesarios para llegar a esta Ley, que reitero, es una Ley de avanzada, es una Ley progresista y es una Ley en la cual a partir de esta sanción tendremos que trabajar firmemente para llevarlo a la práctica”, manifestó.

“Como gobernador este es mi compromiso de seguir trabajando para que se plasmen los derechos que están consagrados en la Ley sancionada hoy”, afirmó.

El gobernador, además, recordó que esta semana, «se están celebrando los dos primeros juicios por jurado en esta provincia, algo que fue sancionado por esta Legislatura y que impulsamos también con mucho ahínco, la necesidad de democratizar la Justicia, de darle contenido ciudadano y una visión terrenal cuando haya que juzgar por los otros». Y en ese sentido, destacó que ese jurado popular está compuesto por seis mujeres y seis hombres, «lo cual habla a las claras que no fue necesario esperar la sanción de esta Ley para empezar a aplicar la paridad de género en la provincia».

LEY PROGRESISTA

Bordet valoró que «quizás esta Ley que se acaba de aprobar sea la más progresista y avanzada de todas las leyes que existen en la Argentina, eso también me enorgullece mucho». Entonces, precisó que la Ley de Paridad Integral no solo se restringe o limita a bancas para ser ocupadas, “sino que también tiene conceptos más importantes». En ese marco, remarcó que «quizá el que más me entusiasmó cuando lo leí, fue que en las dos figuras Ejecutivas, para gobernador y vicegobernador, o gobernadora y vicegobernadora, o intendentes y viceintendentes, tiene que haber paridad de género».

«Esto es muy importante», opinó, «porque en esta provincia, tuvieron que transcurrir casi 200 años para que haya una vicegobernadora mujer, y a estos derechos hay que garantizarlos, porque el mérito es importante, pero tiene que ver mucho también con que las condiciones estén dadas para que todos puedan alcanzar los objetivos», sostuvo.

Insistió también en la importancia de la Ley “y afirmó que lo que garantiza es que “que quienes tengan a cargo la administración de ciudades en la provincia de Entre Ríos, puedan tener esa visión compartida, es mucho más enriquecedora que nos sirve de apoyo mutuo para poder trabajar y avanzar en proyectos en conjunto».

El gobernador, sostuvo que al hablar de paridad integral también hay que “interpelar a la sociedad civil, a que los directorios de empresas se garantice la participación de la mujer, a que en los sindicatos pueda haber participación para alentar que las mujeres hagan defender sus derechos, porque las mujeres cuando defienden sus derechos lo hacen con todas las ganas».

“Creo que hoy hemos dado en la provincia de Entre Ríos un alto salto de calidad democrática, de convivencia, de tolerancia, de respeto, esto es lo que implica esta ley». Inmediatamente agregó que «por eso decía que comparto la felicidad y emoción, más allá de compartir el espíritu profundo de esta ley», sostuvo el mandatario.

Aseguró que «esta ley también significa un reconocimiento a todas las mujeres que a lo largo de la historia de nuestro país, nuestra provincia han luchado para conseguir la igualdad de derecho. Esta ley pone de manifiesto que cuando alguien está en un cargo público, no es solamente para permanecer y transcurrir como dice una hermosa canción. Sino que esta para transformar la realidad. Y vaya si lo sabrán las mujeres que en la historia les ha tocado ocupar un cargo público y que lo han ejercido y han hecho valer sus derechos como es el caso de Eva Perón y de Cristina Fernández de Kirchner quizás eso le valió la difamación, la incomprensión; pero el tiempo y la historia siempre terminan ocuparse de poner las cosas en su lugar».

Inmediatamente agradeció «a tantas compañeras que a lo largo de la militancia política han estado presentes para hacer valer sus derechos». Y especialmente agradeció a la vicegobernadora Laura Stratta «el acompañamiento permanente y el apoyo a la gestión», luego agradeció «a las diputadas y senadoras presentes; a agradecerle a Mariel y a mis hijas; a tantas mujeres anónimas que todos los días ponen el cuerpo para poder llevar adelante a sus familias en tiempos difíciles como el que nos toca atravesar. A esas mujeres que cuando recorro la provincia las encuentro en distintas ciudades, anónimamente pero haciendo valer sus derechos, no ocupan cargos públicos, pero están todos los días velando por sus hijos, por sus derechos, a todas mi agradecimiento y reconocimiento».

Por último, dijo: «hoy se da este paso importante, está en nosotros la tarea que viene hacia el futuro que es ni más ni menos que hacer cumplir efectivamente la ley en la práctica cotidiana, este es el compromiso que hoy tenemos que llevarnos de este recinto».

LA SESIÓN

La Honorable Cámara de Senadores de la provincia celebró este viernes la segunda sesión especial del 141º período legislativo, en el marco de un debate que fue presidido por la vicegobernadora y presidenta del Senado, Laura Stratta, y que tuvo a la ley de Paridad Integral como único tema de tratamiento en el orden del día.

La sesión se realizó de modo presencial en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná para garantizar las medidas de distanciamiento dispuestas para la prevención del Covid – 19.

Fue un debate atravesado por la emoción y que contó con la asistencia del gobernador Gustavo Bordet, funcionarias y funcionarios del gabinete nacional como Malena Galmarini y Victoria Donda; en tanto que también siguieron el debate vía streaming, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, además de legisladoras nacionales y provinciales; intendentas e integrantes de la Red Para la Igualdad.

La aprobación de la ley de Paridad Integral fue por mayoría con el sólo voto negativo del representante de Gualeguay, Francisco Morchio (Cambiemos), y se llevó a cabo luego de encendidos discursos por parte de las senadoras y los senadores quienes uno a uno fueron tomando la palabra para exponer las razones de su acompañamiento a la iniciativa.

La ley “revertirá desigualdades e injusticias de género”, sostuvo la vicegobernadora Stratta.

“Es un día demasiado importante y demasiado trascendente para permanecer en silencio”, dijo la vicegobernadora Laura Stratta una vez que la norma se convirtió en ley con 16 votos a favor y uno en contra, en el marco de una “licencia reglamentaria” acordada con los bloques y que le permitió tomar la palabra en el cierre de la sesión.

Recordó que al dar a presentarle el texto de la ley al Gobernador y luego con la media sanción de la Honorable Cámara de Diputados, “yo sostenía que en la provincia de Entre Ríos estábamos haciendo historia; y no lo decía sólo por lo que este proyecto implica, impacta y transforma en términos políticos, sociales y culturales sino también por el modo colectivo, multipartidario y multisectorial en que se construyó este proyecto: ahí radica su mayor fortaleza, la fortaleza de la escucha, de recoger miradas, caminos, experiencias, historias, voces muchas voces, de compartir visiones, de recoger demandas, historias; pero también del legado de muchas mujeres que antes que nosotras levantaron y sostuvieron las banderas por la igualdad”.

En ese aspecto, puso en valor el espacio constituido por la Red para la Igualdad “para poder encontrarnos, escucharnos, debatir y reflexionar, pero sobre todo para poder entender que la paridad integral no sólo un debate de la política; es un debate de la sociedad. Por eso la red es multipartidaria pero también multisectorial y por eso la paridad también es integral”, explicó.

Tras recordar que de ese modo prevé la paridad el artículo 17 de la Constitución Provincial reformada en 2008, Stratta destacó a las mujeres convencionales “que en un contexto distinto y adverso, dieron ese debate y lograron ese artículo”.

Consideró luego que “las leyes y los proyectos son el fruto y el resultado de un tiempo histórico, de un contexto histórico y de una época, pero también son el fruto de decisiones políticas”. En consecuencia, manifestó: “Quiero poner de relieve el rol fundamental que ha tenido el Gobernador de la provincia en este proceso histórico, porque no sólo ha promovido y acompañado de una manera clara y contundente y sin fisuras este proyecto de Paridad Integral, sino que ha hecho carne la paridad en las acciones concretas, esas acciones que definen y que no definen”, sostuvo para mencionar la paridad presente en el Gobierno de Entre Ríos. “Es ya no es un gesto solamente, es una convicción”, afirmó la Vicegobernadora.

Puso el acento también en “el trabajo impresionante que tuvieron las Diputadas de la provincia de todos los bloques, que no solamente presentaron el proyecto, empujaron la red, debatieron; sino que se pusieron al hombro la enorme tarea de lograr los consensos y llegar a ese dictamen unificado que nos permitió llegar a la tan anhelada meda sanción”.

La Presidenta del Senado además tuvo palabras de agradecimiento para los Diputados varones “por sus aportes y por haber acompañado con su voto” y para los Senadores: “Sin ustedes y sin ampliar esa mirada, sin entender que esto es parte de un contexto histórico no podríamos estar avanzando en esta sanción definitiva”, les dijo.