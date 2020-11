MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DE CONCORDIA EN EL DIA DEL MILITANTE

«Así como no nace el hombre que escape a su destino, no debería nacer el que no tenga una causa para servir en su vida» (Juan Domingo Perón)



En este día tan especial, y a pesar de no poder hacer los merecidos festejos, como Presidente del Partido Justicialista de Concordia quiero hacer llegar a todos/as los/as militantes un muy feliz día.-

En esta pandemia el rol de los militantes ha sido fundamental. Fueron una pieza clave en que la situación social no sea peor; porque son solidarios, son los que escuchan los reclamos del barrio y tratan de canalizar los mismos. Son los que improvisando un fuego, abrieron un comedor en el frente de su casa para mermar el hambre del barrio. O los que compartieron lo escaso que tenían en la alacena. Son los primeros que con telas usadas, y otras que le donaron, se pusieron a cocer barbijos. Son los que de buena manera le explicaron a los gurises que tenían que suspender el partido, son los que cuidaron a su barrio.

Pero también el militante controló que el enojo no se desmadre cuando vio a los adversarios haciendo marchas con total irresponsabilidad, y se aguantó las ganas de hacerle acordar que la calle es de los peronistas.

Por último, enviar un saludo a la Unidad Básica Segunda por sus 10 años, que seguramente serán muchos más. Unidad Básica que se ha convertido en un ejemplo de cómo mantener viva la llama del peronismo.

¡Feliz día compañeros y compañeras!

JUAN CARLOS CRESTO

Presidente del Consejo Departamental del Partido Justicialista de Concordia