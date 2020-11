El gobierno investigara la propiedad de las tierras de la Escuela Agrotecnica El Quebracho

El gobernador Gustavo Bordet anunció en Santa Elena que el gobierno investigará la propiedad de las tierras de la Escuela Agrotécnica El Quebracho. Hizo saber que “como Estado tenemos la obligación de reclamar por las tierras que le pertenecen a la escuela provincial Nº 151 Agrotécnica Paraje El Quebracho que es su legítima propietaria y a los alumnos que realizan allí sus prácticas”



“Quiero ser muy claro en este sentido, nosotros como Estado tenemos la obligación de reclamar por las tierras que nos pertenecen y vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que quienes usurparon esas tierras las devuelvan a la escuela que es su legítima propietaria y a los alumnos que son los que hacen allí su prácticas y tienen una posibilidad de futuro”, afirmó ante la comunidad de Santa Elena.

Hubo un hecho de usurpación, con lo cual quedan dudas acerca de si la situación dominial de la superficie de la Escuela Agrotécnica de Santa Elena se regularizó o no. Por esta razón los organismos competentes del Estado van a realizar los estudios correspondientes para determinar la legalidad o ilegalidad de esta situación.

“Hay tareas que son indelegables y que como gobernantes, como Estado tenemos que ejercerlas y llevarlas adelante. Tenemos mucho para trabajar, tenemos obras y desafíos y no son fáciles. Fijándonos objetivos no sólo se logra lo que se programó sino que se puede alcanzar mucho más”, sostuvo.

Bordet estuvo este martes en esta localidad del departamento La Paz, para recorrer obras que se ejecutan en la localidad. En primer lugar visitó la obra en construcción del Centro de Salud Municipal en Barrio 120 viviendas, y luego se trasladó hacia el centro de salud Nueva Esperanza en la zona de la costanera, que es el único con que actualmente cuenta la localidad, donde observó la obra de ampliación.

Posteriormente, recorrió la zona de barrancas y también, observó la planta de agua que está próxima la licitación para su optimización. También recorrió obras que se ejecutan en la costanera y luego, inauguró el Museo Histórico de la ciudad. Como cierre de la jornada, visitó el frigorífico El Saucesito.

“Tenemos un gran equipo entre el municipio, entre provincia y Nación y tenemos que redoblar el esfuerzo para salir de la pandemia con mucha fortaleza y poder lograr la calidad de vida de los vecinos de Santa Elena y de la provincia de Entre Ríos”, aseguró el gobernador.

Y agregó: “Si en un año atípico como este, un año donde la humanidad se vio conmovida por una pandemia que nadie la esperaba, ni conocía, una enfermedad que puso mucho miedo sobre todo en un segmento de la población de adultos mayores, donde hubo que cuidarse, y hubo que tomar medidas que no son simpáticas, pero que eran necesarias para poder evitar fatalidades que nos duelen a todos. Si pudimos sobreponernos a eso cómo no vamos a poder realizar los programas y proyectos que tenemos por delante”, enfatizó.

De las actividades formaron parte junto al mandatario y el intendente local, Daniel Rossi, la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; la secretaria de Cultura Francisca D´agostino; los diputados provinciales, Sergio Castrillón y Sara Foletto; el senador provincial, Amilcar Genre Bert.

Durante la inauguración del museo de histórico de la ciudad, emplazado en una antigua casa cuya reparación y puesta en condiciones fue encarada por la Asociación de Amigos del Museo y el municipio local, Bordet celebró la iniciativa de haber llevado adelante esa obra “que es muy singular porque aquí se refleja la historia de la ciudad, de una ciudad como Santa Elena que tiene sus orígenes en la producción, en su frigorífico, en sus familias que después sufrieron muchísimo las pérdidas de las fuentes laborales”.

Sin embargo, “quedaron los vestigios arquitectónicos de aquellas épocas de esplendor y conservarlo, ponerlo en valor significa recuperar la memoria, mostrarle a las generaciones futuras, pero fundamentalmente significa conservar ese pedazo de historia pero proyectarla hacia el futuro”, apuntó.

En ese marco, afirmó que Santa Elena, es una ciudad que tiene “un gran futuro porque tiene buena gente, y eso da innumerables posibilidades, es una ciudad que desde sus habitantes saben reponerse a las frustraciones como ocurrió con el frigorífico”. Y entonces ofreció al intendente y los ciudadanos, el “apoyo del gobierno provincial para poder llevar adelante distintas iniciativas que tienen que ver con la producción”, y mencionó como ejemplo el parque industrial que es “clave y con esta aprobación nos deja en la puerta para conseguir un aporte no reintegrable de parte de Nación. También para llevar los servicios que son necesarios y que hacen falta a la ciudad”.

GAS

El mandatario informó también que “estábamos hablando para empezar en el primer trimestre del año que viene con una obra de gas que está planteada y está el proyecto”, y refirió que son 5.000 metros lineales, “que vamos a llevar adelante entendiendo que estos son servicios que mejoran la calidad de vida de cada vecino en cada hogar, pero también da la posibilidad de que se instalen industrias, comercios y que genera oportunidad de que se generen puestos de trabajo”.

Además, mencionó que otro de los aspectos sobre los cuales conversaron con el intendente, fue acerca de la necesidad de viviendas, “de poder hacer más viviendas para Santa Elena”. En ese marco, recordó que “fueron años muy difíciles los que nos tocó atravesar, con un gobierno nacional que no le interesaba la parte social, entendía que lo social se subsidiaba o había que dejar soslayados los problemas sociales y de algún modo no se distribuían los recursos como correspondía, y por eso no se hicieron viviendas que tuvimos que salir con un plan provincial de viviendas que de algún modo fuimos paliando la situación”.

Informó que se están construyendo 16 viviendas en la localidad, «pero no alcanza, tienen que ser muchas más».

ESTABILIZACIÓN DE BARRANCAS

Por otra parte, se refirió al programa de estabilización de barrancas: «Tuvimos que trabajar en el proyecto y recorrimos la zona de barrancas. El proyecto ya está terminado y está presentado”.

“Con este gobierno nacional, con un Presidente como Alberto Fernández que piensa de la misma manera que vemos nosotros la utilidad de la obra pública, queremos llevar adelante el financiamiento para recursos hídricos de la estabilización de la barranca de Santa Elena, darles seguridad a los vecinos, darle al turismo una prospectiva de futuro y de crecimiento”, detalló.

“Esas son las obras que nos unen, que nos obligan a trabajar en conjunto y valoro mucho también el esfuerzo que se realiza desde el municipio para la costanera, para los dos centros de salud municipales que están ampliándose en épocas de pandemia. Lo valoramos mucho porque aquí todos tenemos que poner nuestra cuota aparte, municipio, provincia, Nación para poder ir satisfaciendo las necesidades que los vecinos tienen Santa Elena”, resaltó el mandatario.

En ese marco, recordó que él ha sido intendente y dijo: «Se de la importancia que tiene para un vecino una obra, y a cada ciudad que voy las tomo como propias. Por eso intendente vamos a llevar adelante este programa en estos años que nos quedan de gestión con mucha fortaleza, con mucha energía para poder plasmar todo lo que estamos proyectando, como también el programa de Profesa que estamos gestionando y yo creo que la semana que viene va a estar el llamado a licitación para una obra de saneamiento de más de 91 millones de pesos que usted firmó acá con Enohsa de agua, con la vicegobernadora hace unos meses atrás”.

Y continuó: “Eso es lo que nos une en el futuro y pensar también en esta ciudad y pensar en una obra que usted, cuando me visitó en Paraná la definió como la obra más importante que era la del Acceso con la ruta 48 acá Santa Elena y estamos buscando el financiamiento para el año que viene por Vialidad nacional y si no es por Vialidad Nacional lo haremos por vialidad provincial. Pero las obras que define en la gestión tenemos que hacerlas y en esto vamos a estar buscando los recursos necesarios para hacerla”, aseguró.

En ese orden, dijo que “tenemos que vivir en sociedades tolerantes, en sociedades donde podamos resolver los problemas que tenemos y que muchos de ellos son de larga data y que hace mucho tiempo que pasaron”.

En tanto que el intendente Rossi agradeció la presencia del gobernador y dijo en la inauguración del museo que «estamos en esta casa histórica que tiene más de 100 años». «Este es un lugar donde se va a guardar y cobijar la historia y raíces de esta comunidad, que en 2021 va a cumplir 150 años».

OBRAS

Por su parte el Ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, sobre la obra en la planta potabilizadora de agua, dijo que es un «obra que la articulamos con el gobierno nacional, con Enohsa y que vamos a llevar adelante en las próximas semanas el proceso licitatorio», precisó.

Mientras que sobre la obra de contención de barrancas, Richard explicó que «se llevó adelante articulado con el gobierno municipal en el marco del desarrollo del proyecto que se hizo a través del CFI para resolver los problemas de deslizamiento de barrancas tanto para Diamante como para Santa Elena en dos barrios. En el Barrio Belgrano y el Barrio Fátima que es otro sector en la ciudad donde también está contemplado trabajos para contener los deslizamientos de barrancas».

ENTREGAS Y APORTES

En la oportunidad, el gobernador entregó aportes a tres organizaciones de la sociedad civil de Santa Elena por un monto total de 120. 000 pesos, a la Asociación Civil Gisela López. Proyecto: Elaboración Solidaria de productos Panificados; al grupo asociativo Cuidadores por el proyecto Puntadas; y al grupo asociativo Frente Barrial 19 de Diciembre por el proyecto Cuidarte es Cuidarnos.

En tanto que los aportes de Emergencia a Clubes del departamento La Paz, fueron para 12 clubes del departamento.