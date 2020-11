Comenzaron las jornadas de actualizacion sobre violencia de genero

Organizadas por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Municipalidad de Concordia, comenzaron las jornadas «No Violencia; Género, Justicia y Políticas Públicas», que se llevarán a cabo durante dos encuentros virtuales y del que participan más de 650 inscriptos de distintas ciudades del país.



En el primer encuentro, realizado este jueves, participaron el intendente Alfredo Francolini, la diputada nacional Mayda Cresto, la concejala Claudia Villalba y las autoridades académicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. En primer lugar la Dra. Yanina Yzet trazó un panorama de las diferentes políticas públicas que fue diseñando y ejecutando el Poder Judicial de Entre Ríos para garantizar un eficaz abordaje jurisdiccional en materia de violencia de género, destacando, entre otros aspectos, la creación del REJUCAV para obtener estadísticas confiables y la transferencia de información entre los operadores en tiempo real, la denuncia por vías electrónicas durante la pandemia, recalcando la importancia del compromiso ciudadano en la lucha contra éste flagelo, brindando justamente las diferentes estadísticas, en la que según dijo, el 90 por ciento de las víctimas de violencia continúan siendo las mujeres. También refirió a los casos de acoso callejero, que aun durante la pandemia se mantuvieron constantes según las denuncias.

Luego fue el turno de la profesora Magdalena Galli Fiant. En su exposición brindó un completo panorama sobre la evolución del derecho nacional, poniendo especial énfasis en el rol de la mujer en el derecho de familia actual, auscultando las modernas regulaciones del Código Civil y Comercial y enunciando los desafíos pendientes en la materia. En especial se refirió a la compensación económica, el ejercicio de la responsabilidad parental, la posibilidad de impugnar la filiación de los hijos del matrimonio, entre otras cuestiones.

Por su parte, la Profesora Paula Spina, desde una enfoque del derecho penal, aludió al análisis de un caso en el cual los operadores fueron apartados de una causa en dónde se juzgaba a una mujer trans, justamente debido a que los jueces habían declarado que no aplicaban una perspectiva de género y se demostró que operaban sobre una visión discriminatoria y patriarcal, que no le permitía un juzgamiento imparcial, a la acusada. Lo utilizó como ejemplo para dar cuenta de los cambios que se deben aun dentro del Poder Judicial, no aplicando como categoría analítica para juzgar la perspectiva de género, que surge sin hesitación de los diferentes convenios internacionales con jerarquía constitucional que nos rigen. Las disertantes respondieron distintas preguntas.

La jornada contó con la moderación de la estudiante Cinthya Pasuti, quien invitó a la próxima convocatoria que será el próximo jueves 26 de noviembre a las 17.30 hs., oportunidad en la que expondrán la concejala Claudia Villalba, la ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos Marisa Paira, la secretaria de Mujer, Género y Diversidad de Entre Ríos, Mariana Broggi, y la Licenciada en Comunicación Sandra Míguez.