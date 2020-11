Federacion reabrio sus termas a 26 años de la perforacion de aguas termales

La ciudad de Federación conmemoró con un acto oficial, este martes 24 de noviembre, los 26 años de la perforación exitosa en busca de aguas termales en la ciudad, siendo también día provincial del termalismo y realizando la reapertura del Parque Termal. Las actividades se emitieron por la página oficial del Municipio en Facebook.



Estuvieron presentes el Intendente Ricardo Bravo, la Vice intendenta Corina Rollano, el Secretario de Turismo Carlo Miller, el Presidente del ERRTER Ramón Barrera, el Vice del ERRTER Didier Jourdán, el Delegado ante el ERRTER Miguel Cattani, los miembros del Honorable Concejo Deliberante, integrantes del Gabinete Municipal, la Vocal de CAFESG Celeste Lorenz, la Directora Departamental de Escuela Mónica Mazzetto, los ex Intendentes de Federación Carlos Cecco y Manuel Abreu, (El Ex Intendente Alcides Miñones no pudo participar de este encuentro por razones de salud), la Comisión de Aguas Termales, la Reina de Terma Maria Paz Lugrin, representantes de los sectores comerciales y turísticos y Medios de Comunicación.

Para comenzar el acto y luego de la presentación de las autoridades presentes se procedió a la Lectura de Decreto de re apertura, para luego de las palabras del Secretario de Turismo Carlos Miller y del Presidente Municipal Ricardo Bravo, se realizó la presentación de una reseña Histórica.

El Intendente Ricardo Bravo en su discurso y luego de agradecer a todos los presentes, manifestó: “Un 24 de noviembre de 1994, empezaba un sueño y que fue un trabajo que se ha llevado adelante con gente que se ha involucrado pensando en el futuro de nuestra ciudad, se ha organizado una comisión termal, seguramente con muchas reuniones con el Intendente (Carlos Cecco) y habrán discutidos varias cuestiones, para que el Pozo sea una realidad y llegó ese día y desde ahí, con el compromiso de todos los federaenses, las instituciones, de los actores políticos y de todos los partidos, que han trabajado sin mezquindad, porque había un solo objetivo, que era poder llevar a Federación, quizás en ese momento no nos imaginábamos, al lugar que hoy está, por eso quiero agradecerles a todos ellos, el compromiso, el esfuerzo y la convicción con la que han trabajado para que Federación hoy sea lo que es en materia turística”.

“Nosotros llegamos al Gobierno con muchas ilusiones de poder continuar ese trabajo, con las mismas ganas y convicciones de los que nos precedieron y pusieron tanto esfuerzo para que Federación se siga sosteniendo en los primeros lugares en Argentina en materia de turismo”.

“Pero nos tocó la pandemia y parecía que se nos venía el mundo abajo porque esa fue la realidad, pero hablando con todos los Secretarios, los Directores, nos hemos propuesto más allá de la situación, que sabíamos que íbamos a atravesar, seguir trabajando, con nuestros concejales acompañando cada decisión política que queríamos llevar adelante. Tenemos funcionarios que han bajado los brazos, y que más allá de esta situación adversa, seguimos trabajando, seguimos, como se dice, poniéndole el hombro a nuestra comunidad. No creíamos que iba a durar tanto tiempo, y miren la situación en la que estamos, ocho meses, un Parque Termal parado, que representa el 40% de los ingresos de nuestro Municipio, con toda la baja de impuestos que hemos tenido, de coparticipación, pero hemos tenidos funcionarios responsables, un equipo que entendió que había que optimizar los gastos, marcar cuales eran las prioridades, porque había una comunidad que nos estaba mirando”.

“Gracias a todo es esfuerzo, hemos llegado hasta hoy con muchas dificultades, con discusiones internas, con malestar porque no es fácil gobernar una ciudad en la cual tiene armada una estructura que depende mucho de este recurso termal, pero hemos seguido adelante y ese esfuerzo valió la pena. Este mismo esfuerzo que hicimos hasta ahora, lo vamos a redoblar, para que Federación siga estando en lo más alto, para que en materia turística esté en los primeros lugares, ese mismo sueño en aquel primer día, en la cual esta pandemia nos desplomó, a partir de ahora nace devuelta, ese mismo entusiasmo, como cuando asumimos y todo lo que teníamos planificado vuelva, en beneficio de nuestros vecinos”.

“Quiero agradecer a todos los Intendente por el esfuerzo, que es entre todos, y que nosotros tenemos que seguir de la misma manera, afianzándonos como ciudad seguir desarrollando esta comunidad en materia de inversiones, para que el desarrollo económico sea mucho más amplio, y en esa línea estamos nosotros, para trabajar para cada uno de nuestros vecinos, sigamos trabajando todos juntos, sigamos convencidos de que federación va a seguir estando en la cima, es mi sueño y los convoco a todos, a los funcionarios, a los Concejales, a los ex Intendentes y a todos los vecinos, porque la única manera de que Federación siga creciendo es estando todos juntos”.

El Secretario de Turismo Carlos Miller, quien comenzó el acto expresó: “Hoy es un día particular, es un punto de inflexión en la historia del termalismo en la ciudad de Federación, aquellos que tuvimos el destino para iniciar en aquel proyecto de aguas termales en el año 1992, y que era un sueño, esos en los cuales uno se levanta una mañana y lo descarta y volvía nuevamente, así que ese sueño se terminó transformando en un proyecto y eso en acciones, en hechos concretos, fuimos a hablar con autoridades, con el Intendente de ese momento Carlos Cecco, y logramos conseguir consensos, detrás de una idea general, que también mostraba una situación de crisis y se eligió la mejor opción. Cuando el 24 de noviembre de 1994, del pozo salió el primer chorro, acá un lugar elegido para que el turista para llegar tenga que pasar por la ciudad”.

“Los federaenses tenemos que estar orgullosos de que este Parque Termal, que ha sido el faro de todos los complejos termales, es de gestión pública, municipal, y no sobrevivió solo un año, ni una crisis, sino que muchas crisis que hemos tenido desde que se abrió el Parque, este proyecto demuestra que la gestión pública puede avanzar en este tipo de proyectos, trabajando en equipo, con controles de todos los que componen la sociedad y conforman la opinión pública, porque eso también mejora y enriquece. Por eso el haber pasado 253 días en este contexto de un Parque Termal cerrado, contando los días para ver cuando volveríamos a abrir y hoy Federación tiene el orgullo de decir que 10 días antes de la apertura termal en toda la provincia, nosotros ya vamos a estar trabajando”.

“Hoy comienza un desafío nuevo, donde todos estamos involucrados a ser exitosos, lograr que este Parque Termal siga siendo el atractivo que es hasta el momento y dentro de las ciudades turísticas del país, después de la pandemia, Federación sea reconocida como una ciudad exitosa a la hora de gestionar el turismo con la pandemia incluida”.

Al finalizar los discursos, proyección en la página oficial municipal de Facebook de imágenes en vivo del parque termal con la presencia del público.