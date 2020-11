El presidente Alberto Fernandez declaro tres dias de duelo

El presidente Alberto Fernández dijo este miércoles que siente «mucha tristeza» por la muerte de Diego Armado Maradona. En un breve diálogo con Clarín, el mandatario se pronunció así:

«Estaba trabajando con (Santiago) Cafiero (su jefe de Gabinete) cuando me avisaron. No puedo creerlo. Estoy desolado. Es la peor noticia que puede recibir un hincha de Argentinos Juniors. Nosotros lo amamos. Estamos tratando de hablar con la familia. Veremos. Mucha tristeza».

En paralelo, el Gobierno anunció en un comunicado que, «con motivo del fallecimiento de Diego Armando Maradona, el Presidente de la Nación decretará tres días de duelo nacional a partir del día de la fecha». Y se anunció que el Presidente suspendió sus actividades programadas para el jueves, en Santa Fe, y para el viernes, en Chaco. No se descarta que participe en los funerales del ídolo mundial.

El Presidente, que recibió a Maradona en la Casa Rosada el año pasado, también habló este miércoles poco después con el canal TyC Sports.​

«Nunca le vamos a poder pagar tanta alegría, una pena enorme. Cuando lo sacaron de la clínica la última vez me quedé preocupado. Son de esas muertes que no se llenan con nada. La suerte que tuvimos es la de haberlo visto, de haber disfrutado de su cariño. Mi eterna gratitud por haberme apoyado y acompañarme», manifestó.

El Presidente también opinó que fue «un tipo único». Y señaló estar «eternamente en deuda con él». Luego, contó que cada vez que el ídolo entraba a una cancha fue para «dejar todo por nosotros».

El mandatario continuó: «Lo he tratado varias veces a lo largo de su vida y siempre rescaté lo mismo de él: lo genuino, lo original. El tipo nunca impostó un lugar».

El Presidente se refirió al encuentro que ambos tuvieron antes de la pandemia del coronavirus. «Hablamos un rato largo. Hablamos de fútbol, de Argentinos, de Gimnasia», contó.

Durante la cita de Alberto F. y Maradona en la Casa Rosada, el astro salió al mítico balcón que mira la Plaza de Mayo. Y allí tuvo expresiones contra el ex presidente Mauricio Macri, lo que generó una amplia polémica. «Macri nunca más, que se vaya a vivir a Tailandia», dijo.

Alberto Fernández también había tenido elogios y felicitaciones para con «El Diego» durante su último cumpleaños 60. Precedió a la operación de urgencia que le hicieron a Maradona a principios de mes por un hematoma subdural.

LAS ANÉCDOTAS DEL PRESIDENTE

En diálogo con C5N, el Presidente dejó algunos conceptos sobre la idolatría que sentía por Maradona. «Fue un personaje único», dijo y explicó: «No fui amigo sino un admirador consumado. Los argentinos eternamente vamos a tener que estarle agradecidos, porque sólo nos dio alegrías».

En ese tren de admiración y como buen fanático de Argentinos Juniors, Fernández contó algunas anécdotas, y hasta dijo que este mismo miércoles, Alberto Tardivo, ex jugador del equipo de La Paternal, le mandó una foto de Maradona alcanzapelotas.

El Presidente también contó que en sus épocas en que estudiaba Derecho en la UBA y que Maradona recién empezaba en Argentinos se lo encontró en la calle y aún tiene un tesoro muy preciado para él.

«Yo iba de la facultad a mi casa cuando lo vi a Pelusa, porque así le decíamos los hinchas, sentadito en el umbral de un edificio. Pensé, ¿será? Y volví y le pregunté, y le pedí que me firme un autógrafo que lo tengo guardado. Tendría 16 años y me puso ‘Alberto’ y firmó: Diego y con el 10 abajo. Volví conmovido porque tenía la firma del jugador que, para mí, iba a ser el más importante que el fútbol ha visto».

Otro recuerdo que mencionó el Presidente fue cuando Maradona pasó a Boca. «Los hichas de clubes chicos en algún momento nos volvemos hinchas de los jugadores, y de los equipos en el que juegan: nos pasó con (Esteban) Cambiasso, (Fernando) Redondo, y cuando Maradona se fue a Boca nos dolió, porque Diego quiso mucho a Boca».

Pese a ello, recordó que a la hora de bautizar la cancha de La Paternal, los socios de Argentinos no lo dudaron: «Se hizo un referéndum entre Malvinas Argentinas y Diego y salió por mayoria… Para los hinchas de Argentinos y para el fútbol argentino, hubo un antes y un después de Maradona».

Y luego habló sobre el último encuentro que tuvo con el Diez. Dijo que fue a finales de enero de este año: «Hablamos mucho y me dio mucha alegría verlo. Siempre fue un hombre muy comprometido con los humildes».

El Presidente narró que, no bien se conoció la noticia de su muerte, le escribió el presidente de España, Pedro Sánchez, Lula, Pepe Mujica, el canciller mexicano. Y describió: «Ninguno tiene noción de lo que es Maradona en el mundo… Era un jugador inmenso. No sé si habrá otro igual, uno como él nace una vez, no se repite. Le exigimos tanto a Diego como sociedad, que sea modelo, perfecto… Vivió como pudo y fue feliz como pudo. La verdad es que era un hombre, con sus virtudes y defectos, como todos».