Federacion sorteo la ubicacion del programa de 50 viviendas

El Intendente de la ciudad de Federación Ricardo Bravo, encabezó desde la sede de la Casa de la

Cultura, el evento del sorteo para la ubicación de los adjudicatarios a las 50 viviendas. Estuvo

acompañado por el Coordinador del Área de la Vivienda Municipal Ariel Bravo, quien felicitó a los

presentes y agradeció al vecino que cedió su lugar para poder destrabar un conflicto en la

adjudicación y la Escribana Pública Nacional Viviana Paoli, quien explicó la modalidad del sorteo y

lo llevó adelante. Además, estuvieron presentes todos los adjudicatarios de las viviendas.

Al respecto el Intendente Ricardo Bravo se dirigió a los presentes, los adjudicatarios de las

viviendas y les manifestó: “Llegó el momento de que cada uno de ustedes pueda conocer la

ubicación de su vivienda, todos saben el proceso que hemos llevado adelante todos, ustedes,

nosotros, a través de esta cautelar que se ha presentado en octubre del año pasado y a través de

esa cautelar hemos ido cumpliendo todos los pasos de la Justicia, hasta poder llegar a conciliar, a

acordar con un vecino que ya tenía una pre adjudicación, y ceder su lugar para que nosotros

podamos hacer la conciliación, en donde todos los adjudicatarios puedan seguir con su vivienda y

también, la señora que ha presentado la cautelar, pueda ingresar para que esto se cierre

definitivamente y que hoy todos ustedes puedan tener la alegría de ya tener su vivienda”.

“Quiero felicitar a este vecino, que cedió su lugar, porque como todos ustedes tenía la ilusión de

tener su casa en la brevedad, nosotros nos hemos comprometido con él, que ya hemos firmado un

acuerdo, para un terreno que, y que desde el Municipio poder construirle su viviendo y él no tenía

problema en esperar, así que es valorable la actitud, para que esto se pueda arreglar y que la

ilusión de cada uno de ustedes no se caiga, por eso estamos muy contentos por haber finalizado

de esta manera, yo siempre lo dije, no le voy a quitar la ilusión a nadie de tener su vivienda, esto

ya venía adjudicado y nosotros si respetamos a la justicia, no nos íbamos a salir de lo que la justicia

iba marcando, hasta que llegó la instancia en que pudimos conciliar y hoy gracias a este acuerdo,

cada uno de ustedes va a tener su vivienda y todo lo que significa, la familia unida sus hijos, así

que los felicito han sido unos grandes luchadores y hoy se refleja esa constancia que tuvieron para

poder lograr tener definitivamente su casa, una alegría inmensa para nosotros y me imagino para

ustedes, felicitaciones a todos”.

“Ahora van a explicar la metodología del sorteo y una vez que ya tengan su vivienda nosotros

vamos a poner ya el día de la entrega definitiva para que ya puedan hacer posesión y puedan

ingresar a su vivienda, nosotros estamos preparando todo lo que es la conexión de agua, cloacas y

todo el preparado del predio y que todos puedan ingresar sin ningún tipo de inconveniente,

felicitaciones a todos”.