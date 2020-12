Pandemia: con la cantidad de casos que hay en Concordia no es momento de habilitar eventos masivos

La organizadora de eventos, wedding planner y ambientadora concordiense Florencia Polizzi

dialogó con medios locales sobre la realidad del sector, señalando que ante el número de casos de

Covid-19 que diariamente se confirman en la ciudad “no es momento de eventos masivos”.

Si bien expresó preocupación y remarcó su acompañamiento a los reclamos de organizadores y

trabajadores de eventos, Polizzi pidió “racionalidad y sentido común”; apuntando que “todos

sabemos la situación epidemiológica de Concordia actualmente. Una cosa era hace 6 meses,

cuando Concordia no tenía casos y pedíamos comenzar a trabajar y hacer eventos, y otra cosas es

hoy, cuando la situación cambió y hay más casos todos los días”.

Para la empresaria, “hay que entender la realidad del que hace 8 meses está sin actividad. Pero

tengo una opinión muy formada y quizás mi respuesta no les va a gustar a algunos. Pero creo que

este no es el momento para hacer eventos con mucha gente en Concordia”, remarcó.

EL PROBLEMA DE LAS “CLANDE”

“Las fiestas clandestinas nos perjudican a todos. Porque ahí se contagió y se contagia mucha

gente. Y eso hace que se demore todavía mucho más en volver a la normalidad”, argumentó.

“Sabemos que en Concordia son muchas las fiestas clandestinas que se realizan por fin de semana.

En esas fiestas no se aplican protocolos y no van 20 personas o 100, van casi 300 personas. Y eso

nos perjudica a todos”, insistió.

“Nos tenemos que sentar a hablar con la verdad y ser realistas, comenzar a planificar y que no

haya más fiestas clandestinas; porque por culpa de eso no vamos a poder empezar a trabajar en

mucho tiempo”, agregó.

PLANIFICAR Y PREPARSE

“Empezar con eventos chicos, de 20 personas, es más o menos un avance. Que se hagan las

colaciones con protocolos y cuidando a la gente es otro avance. Que podamos hacer eventos

privados sociales para 20 personas en casas o lugares con distanciamiento, sin pista y sin baile, es

al menos la posibilidad de ir abriendo camino. Pero tenemos que ser responsables y no

equivocarnos”, putualizó Polizzi.

“Nosotros estamos capacitados para hacer eventos para 20 personas y estamos en la etapa de

probar los protocolos, pero no podemos hablar de organizar eventos para 200 o 300 personas si

no sabemos aún si funciona el protocolo para 20 personas. Hay que ir paso a paso”, argumentó la

organizadora.

“Muchos gente del sector tal vez se van a enojar con lo que estamos hablando pero es la realidad;

pero soy una persona con criterio y coherente y hace 6 meses atrás dije que podíamos hacer

eventos porque no había casos en la ciudad, hoy Concordia tiene muchos casos y mucho de los

contagios son por fiestas clandestinas. Es momento de sentarnos a planificar, pero este no es el

momento acertado para empezar a realizar eventos de ese tipo”, concluyó.