Empleados del hospital se encadenaron en reclamo del pase a planta

Un grupo de trabajadores contratados del hospital Masvernat que trabajan en distintos sectores,

principalmente en el sector de maestranza, se encadenó ayer a la mañana frente al nosocomio en

reclamo de que les regularice su situación contractual.

Uno de los empleados contó que “somos trabajadores en negro, algunos llevan 12 años, y esto es

inadmisible. La realidad es que no queríamos llegar a tomar una medida de este tipo, pero esto ya

fue demasiado lejos, nadie nos escucha”.

“Lo que le pedimos al gobernador es que nos dé una respuesta sobre lo que pasará con nuestro

trabajo. Llevamos muchos años acá, nos bancamos la pandemia y seguimos viniendo a trabajar”,

aseguró y agregó: “No nos vamos a ir hasta no tener una respuesta certera. Hasta que el

gobernador o la ministra Velázquez no nos digan que nuestra situación va a mejorar no nos

iremos. Estamos cansados”.

En principio, fueron unos 10 trabajadores los que decidieron protestar, pero son muchos más los

que viven en la misma situación. “Hay de varios sectores, somos 65 los que estamos en negro,

pero muchos no se animan a protestar porque temen quedarse sin nada. Esto es insostenible,

porque hay algunos con ‘pago administrativo’, algunos pocos monotributistas y otros como yo que

estamos completamente en negro y no tenemos nada”, describió el trabajador.

El trabajo a riesgo, en medio de la pandemia, terminó haciendo que varios de ellos se contagiaran.

Sobre ese aspecto, el trabajador explicó: “Yo ayer tuve el alta y hoy vine a encadenarme. Varios

acá nos contagiamos, yo la pasé mal y no le importó a nadie, como estoy en negro no cuento, no

tengo obra social, no tengo nada”.

En un video, otro de los trabajadores indicó: “Hoy tiene que dar respuestas el gobernador, porque

nosotros somos los que estamos en el hospital los 365 días del año, los que trasladamos los

pacientes, los que levantamos la basura. La gente camina por los pasillos limpios porque los

trabajadores en negro los limpian.

