Bordet desde Federacion lanzo la temporada de verano en Entre Rios y Verano Seguro

La ciudad de Federación fue la sede elegida por el Gobernador de la Provincia de Entre Ríos Gustavo Bordet, para realizar el lanzamiento de la temporada de verano y de VERANO SEGURO. En el acto central, realizado en las instalaciones del Parque Termal, el Gobernador junto al Intendente de la ciudad Ricardo Bravo, fueron los oradores y ambos manifestaron, las buenas expectativas que tienen para la temporada y reconocieron, coincidiendo, el gran impacto que tuvo la pandemia en la ciudad durante estos ocho meses.

Estuvieron presentes acompañando al Gobernador, la Vice Gobernadora Laura Stratta, el Ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico Juan José Bahillo, la Ministra de Gobierno y Justicia Rosario Romero, el Jefe de Policía de Entre Ríos Crio. Gral Gustavo Maslein, entre otros integrantes de su Gabinete, Intendentes de ciudades entrerrianas, el Senador Departamental, el Titular de CAFESG y CTM, Luis Benedetto, autoridades de CAFESG, en todo momento respetando los protocolos sanitarios.

El Gobernador Gustavo Bordet al expresarse, luego de agradecer a todos los presentes, dijo: “Elegir Federación tiene que ver un poco con el símbolo de lo que es esta pandemia, Federación es la ciudad en donde más duro ha golpeado, hay muchas ciudades turísticas en Entre Ríos, pero si hubo un efecto nocivo de la pandemia fue acá en Federación, me contaba Ricardo (Bravo), que el 40 % de los ingresos es fruto de la venta de entradas de termas y esto obviamente afectó las finanzas municipales, al tener una caída de semejante magnitud, por eso estamos acá, para acompañarte, para apoyarte Ricardo, y fundamentalmente lo estamos haciendo en toda la Provincia, de dar inicio a esta temporada de turismo y lo hacemos con una gran expectativa, Entre Ríos es una Provincia que produce alimentos, y la actividad económica en la pandemia prácticamente no se interrumpió, pero el sector del servicio, el sector del turismo que también es muy importante, sufrió severas consecuencias, por estar cerrado durante mucho tiempo y vemos con expectativas el hecho de poder tener una temporada segura, donde podamos recibir un flujo de turistas que a mi criterio va a ser importante, van a optar por nuestra provincia, porque tiene todo para ofrecerle al turista, playas, termas, circuitos históricos, rural y varias atracciones más”.

“Tomamos la decisión de generar una apertura al turismo, que va de la mano con los tiempos que nos toca transcurrir, teniendo todas las medidas de seguridad sanitaria que son necesarias. Para venir a Entre Ríos solamente hace falta la aplicación de CUIDAR VERANO, que es una declaración jurada pero además hemos capacitado a nuestro personal, a nuestros municipios articuladamente, durante todo este tiempo y con las ciudades turísticas que van a tener un rol determinante, porque la Provincia genera el marco normativo, pero después cada municipio es el que va a determinar medidas que garanticen la seguridad, que eviten los contagios, y esto lo hacemos consensuadamente y trabajando articuladamente y también lo hacemos con el sector privado, para así todos poder tener una temporada que pueda colmar las expectativas que tenemos”.

“La pandemia nos presentó un esfuerzo muy grande, lo conversaba hoy con el Presidente Alberto Fernández, me decía que uno se prepara para gobernar lo que conoce, lo que sabe que le va a tocar, y hay múltiples problemas que enfrentar, pero nadie se prepara para lo que no conoce, y nos tocó atravesar una pandemia que no conocíamos, cuales iban a ser sus efectos y para esto lo hicimos tempranamente en la provincia y hasta nos posibilitó tener un sistema de salud que estuvo a la altura de las circunstancia y está, nunca se resintió, nunca se dejó de atender a nadie y lo que nos permitió hoy realizar esta apertura y tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad y exigir también porque la pandemia no ha pasado, porque si bien en el horizonte pueden aparecer vacunas, todavía va a distar de mucho tiempo, apelo a que entre todos podamos tener el éxito que nos merecemos como provincia”.

“Hemos sancionado una ley de emergencia para generar beneficios para el sector turístico y en este sentido, como la ley tiene fecha de vencimiento en 31 de diciembre, he decidido, porque puedo, prorrogarla por 90 días más, más los beneficios impositivos y que pueda generar un alivio y sobre todo en este tiempo que se va a comenzar a trabajar y se necesita recuperar la actividad”.

“Quiero agradecerles a todos los presentes hoy acá y a todos los intendentes que hemos trabajado en conjunto, a todos los equipos, porque esto es lo que nos ha permitido estar hoy, habilitar esta temporada, junto a la temporada de VERANO SEGURO, con un gran operativo que va a tener la Policía de Entre Ríos, más de 500 efectivos, el equipamiento, van a estar destinados, para garantizar la seguridad vial, la de los turistas que nos visitan además de los entrerrianos”.

El Intendente Ricardo Bravo estuvo a cargo de la apertura del acto, agradeció a todos los presentes y habló de lo importante de este acontecimiento para la ciudad y la Provincia y expresó: “Para nosotros es importantísimo que vuelva a elegir nuestra ciudad, para realizar este lanzamiento de temporada y el lanzamiento de Verano Seguro, estuvimos, como todos saben, más de 8 meses con nuestras termas cerradas, con lo que dificulta en la parte económica y no solo al Municipio, sino a todo el sector privado en esta actividad. Hoy hemos podido tener nuestro Parque Termal en las mejores condiciones, más allá de la situación hemos trabajado muchísimo, también en los protocolos, con todo el personal del parque, para poder cuidar a la gente que nos viene a visitar, y seguir siendo Federación en materia turística, una de las ciudades más importantes que tiene la Provincia y en eso estamos convencido de posicionar a Federación en lo más alto en materia turística”.

“Para nosotros es muy importante que el Gobernador vuelva a elegir Federación, sabemos del acompañamiento que tenemos de nuestro Gobernador y de nuestros Ministros que siempre están muy atentos de la situación que viene atravesando nuestra ciudad y esperemos que esta nueva temporada nos brinde la mejor satisfacción que podemos tener los federaenses, que es volver a tener turistas en nuestro parque termal y en la ciudad, le agradezco gobernador que esté presente hoy en Federación y que nuestra ciudad siga estando en la agenda de la Provincia”.

El Intendente de la ciudad de Concordia Alfredo Francolini, también estuvo presente y previo al acto manifestó: “Para nosotros es muy importante la presencia del Gobernador y su Gabinete y es importante justamente por la apertura de la temporada turística, que era muy esperada por toda la provincia, es importante para reactivar un sector que viene muy castigado desde el comienzo de la pandemia. El trabajo en conjunto siempre es bueno, lo venimos haciendo hace muchos años con Federación y ahora con Ricardo, y se dé lo importante que es para Federación esta apertura, que es una ciudad netamente turística”.

Antes del comienzo del acto central, la Asociación local Ángel, a quienes saludó el Gobernador junto al Intendente, también le entregó un documento, estuvieron presentes también de la ciudad las áreas de salud, de seguridad, bomberos, personal de turismo, el personal del Parque Termal, los Concejales y los integrantes del Gabinete Municipal, a quienes el Gobernador y el Intendente saludaron uno por uno.