Concejales del Frente de todos contestaron al Centro De Comercio

Sería bueno preguntarles a los directivos del Centro de Comercio qué es lo que quisieron decir con

ese comunicado que emitieron estos días. Es por lo menos curioso lo que sugieren. Se refieren a

los últimos 40 años. Justamente al período de la democracia. ¿Están sugiriendo que antes, con la

dictadura militar estábamos mejor? ¿Ese es el modelo de negocios que quieren? Hay que tener

mucho cuidado cuando una institución expresa algo.

El Centro de Industria y Comercio comienza señalando que la crisis generada por la pandemia

mundial de Covid es sólo comparable a la crisis económica de 1929. Si pretenden hacer análisis de

ese tipo, deberían ser más prudentes. Hay una doble responsabilidad. Por un lado, un modelo

económico basado en detener la industrialización del país y en favorecer la concentración

económica, el modelo de país que llevaron adelante los gobiernos de De La Rúa y de Macri. Y por

el otro la responsabilidad de cierto sector del empresariado que tuvo ganancias con ese modelo, a

costa de la exclusión de muchas personas.

Acá no se trata de regodearse en reproches y agrietar las diferencias. Sino de proponer cómo salir

adelante, pero con responsabilidad y solidaridad.

Concordia necesita de un empresariado que piense en el conjunto. Hay muchos comerciantes y

empresarios en la ciudad que están dispuestos a trabajar en equipo para salir adelante después de

la pandemia. Pero también hay algunos otros que quieren aprovechar la situación, perjudicar a sus

empleados y beneficiarse económicamente. En los últimos meses hemos visto en la ciudad

muchas conductas de ese estilo, empresarios a los que no les interesa la salud de sus trabajadores.

Estoy seguro que los directivos del Centro de Comercio no son parte de ellos, pero deberían

dejarlo en claro cuando se expresan públicamente.

BLOQUE DE CONCEJALES DEL FRENTE DE TODOS DEL CONCEJO DELIBERANTE CONCORDIA