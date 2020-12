Concordia aun no se adhirio al decreto por lo que solo las reuniones entre convivientes estan habilitadas

Si bien las reuniones sociales al aire libre fueron habilitadas en la provincia, desde Inspección

General local aclararon que la ciudad aún no se adhirió al decreto, por lo que solo las reuniones

entre convivientes están habilitadas.

El director de Inspección General de la Municipalidad de Concordia, Marcelo Tessani, lamentó que

durante el pasado fin de semana largo “se hicieron alrededor de 50 actas y se identificaron unas

200 personas” por fiestas clandestinas. Por el mismo motivo varios predios fueron clausurados en

lo que resultó “una semana muy movida” en la que “mucha gente lamentablemente salió”.

Tessani reconoció que “sería bueno recalcar otra vez que está prohibida toda reunión que o sea

del ámbito de la casa, de los convivientes”. Porque si bien “está en la provincia la autorización, acá

en Concordia no hay nada” debido a que “el intendente todavía no se adhirió”. Es por eso que

“únicamente los convivientes pueden estar” en el hogar.

Detalló que no se trata de que sean “10 ó 20 personas. No hay nada habilitado”, remarcó y

anticipó que en los próximos días podría haber novedades desde la Municipalidad respecto de la

adhesión. Reconoció que “nosotros no damos abasto” con los procedimientos.