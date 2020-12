AGMER Concordia rechazo la realizacion de colaciones

Los representantes de AGMER Concordia se reunieron ayer con representantes del Comité de

Emergencia Sanitaria local en el Salón de los Intendentes del municipio y en el encuentro, el

sindicato docente informó a los representantes del municipio sobre la postura colectiva resuelta

en asambleas y congreso virtual de la entidad, en rechazo a la decisión del Consejo General de

Educación de avanzar con estas reaperturas.

Previamente, se dejó asentado cuál ha sido la postura desde el inicio de la pandemia, el apoyo a

las políticas de cuidado y fortalecimiento del sistema sanitario, las propuestas de protocolo que no

fueron consideradas por el CGE y el sostenimiento del sistema educativo por parte de docentes y

equipos directivos desde marzo hasta la fecha, de permanente trabajo docente y escuelas en

permanente contacto con sus alumnos y las comunidades escolares.

Teniendo en cuenta lo registrado en la última quincena, donde los casos activos superaron los 600

casos, por encima de los 548 que se informaron el 27 de noviembre y de los 557 informados al 4

de diciembre, configuraron un escenario de curva de progresión ascendente en un Departamento

que continúa calificado como de Trasmisión Comunitaria Sostenida; por lo que realizar colaciones

escolares en este escenario es extremadamente riesgoso así como todos las situaciones de clases

presenciales, denunció AGMER.

Si bien las colaciones escolares no se realizarán este año en los niveles Inicial y primario dentro del

ejido urbano, desde AGMER reiteraron el rechazo a estas presencialidades tanto en el ámbito

urbano como rural ante la actual situación epidemiológica de riesgo en el Departamento

Concordia y exigieron al COES que no se autoricen estos actos en el nivel secundario, donde ya

muchas instituciones los han reprogramado para el mes de febrero del año próximo.