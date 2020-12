Bordet anticipo que el ciclo lectivo 2021 sera con presencialidad en las aulas

El gobernador Gustavo Bordet confió en que “podamos tener un ciclo lectivo en 2021 en forma

presencial, en lo cual pondremos todo el esfuerzo” en la infraestructura educativa a través del

Plan Verano y los acuerdos salariales.

Bordet formuló estos conceptos durante el acto que encabezó en Gualeguay, junto a la

vicegobernadora Laura Stratta y a la intendenta Verónica Berisso, donde inauguró las obras de

reforma integral y ampliación de la escuela Nº 76 Soldado J. Gómez, que demandaron una

inversión de 20 millones de pesos; y participó de la apertura de sobres para la continuidad y

terminación de dos Unidades Educativas de Nivel Inicial (UENI), una en Gualeguay y otra en Villa

Elisa, con un presupuesto de 52 millones de pesos.

“Estamos terminando un año que ha sido totalmente anormal y atípico en materia educativa.

Comenzamos las clases presenciales promediando el mes de octubre y confiamos en poder tener

un ciclo lectivo en 2021 en forma presencial. Pondremos todo el esfuerzo que esté al alcance para

que así sea”, dijo.

En ese sentido, reiteró que “conversaremos con las organizaciones gremiales para poder lograr

recomposiciones salariales para poder llegar a acuerdos y que nuestros niños y jóvenes puedan

tener acceso a una mejor calidad educativa. Lo virtual nos ha ayudado mucho, pero nada sustituye

lo presencial, y queremos en 2021 tener la presencialidad en todas las escuelas”.

Se refirió luego al Plan de Verano con miras al ciclo 2021. Lo tenemos habitualmente instaurado y

este año no será la excepción. Lo comenzaremos a aplicar en los distintos establecimientos

escolares”, afirmó y explicó que se trata de “refacciones menores, pero no menos importantes,

que tienen que ver muchas veces con el agua potable, los sanitarios y algunas que otras obras.

Al iniciar el acto, Bordet señaló que resulta muy gratificante poder estar para la inauguración de

esta reforma integral y ampliación que tuvo la escuela Gómez; y también para abrir los sobre de

las Unidades Educativas de Nivel Inicial, que tienen un presupuesto de 52 millones de pesos.

Por otro lado, ante un pedido de docentes de la institución, asumió el compromiso público de que

vamos a hacer la obra de la escuela Técnica Nº1”, más allá de que ya está incluida en el

presupuesto 2021.

Luego destacó que estamos trabajando articuladamente, no sólo con el gobierno municipal de

Gualeguay, sino con el gobierno nacional para licitar el colector Quirós, que es una obra cloacal de

magnitud, de cerca 300 millones, que excede largamente un presupuesto municipal y a veces a los

fondos provinciales. Con el apoyo del gobierno nacional vamos a poder llevar adelante y ejecutar

esa obra, dijo.

En otro orden, aseguró a la flamante intendenta todo el apoyo institucional de la provincia con

esta gestión que está comenzando a desempeñar y agradeció al anterior presidente municipal

recientemente fallecido, Federico Bogdan por estos años compartidos en que estuvimos al frente

tanto del municipio como de la provincia, en quien he encontrado una gran persona y, más allá de

las opiniones diferentes, hemos coincidido muchísimo en cosas que tiene que ver con la gestión y

también con la vida.

Sobre el fallecimiento del ex intendente, señaló: Sentí mucho pesar y dolor por su pérdida, pero

intendenta, como trabajamos con Federico, del mismo modo trabajaremos con usted para que los

vecinos y vecinas de la ciudad de Gualeguay puedan ir mejorando la calidad de vida.

Habló luego del impacto de la pandemia, no sólo en lo que refiere a los aspectos económicos, sino

;a estas pérdidas, porque uno mira para atrás y ve muchas ausencias, sostuvo al mencionar el

fallecimiento de un joven agente de policía.Son cosas que nos duelen porque son servidores

públicos, hay familias detrás y estamos trabajando fuertemente para iniciar la campaña de

vacunación los primeros días de enero y tener una mayor previsibilidad, a pesar de que debemos

cuidarnos.

En otro orden, Bordet manifestó que del mismo modo que hemos trabajado con mucha

responsabilidad con el sector privado y los municipios, hemos podido habilitar la temporada de

turismo justo antes del fin de semana largo. Nos dio muy buen resultado. Entre Ríos ha sido el

tercer destino turístico que ha tenido el país, apenas por debajo de Córdoba. Esto habla a las

claras de que hubo una actitud muy responsable para poder cumplir con los protocolos que nos

habíamos impuesto, remarcó.

Por último, concluyó: “Ojalá podamos dejar el año que viene esta etapa tan triste que le ha tocado

vivir al planeta, a la Argentina y a nuestra provincia.

LAS OBRAS

La obra de la escuela Nº 76 Soldado J Gómez demandó una inversión de 20.058.424 pesos. Se

realizó la construcción de cuatro aulas comunes, un aula taller, sectores administrativos y SUM.

Además, se refaccionaron los sanitarios existentes y se hicieron reparaciones generales del edificio

que incluyeron cuatro aulas, cocina y comedor.

APERTURA DE SOBRES

Por otro lado, se abrieron los sobres para la terminación de una Unidad Educativa de Nivel Inicial

(UENI) en Gualeguay, que tiene un presupuesto de 35.913.167 pesos. Asimismo, una UENI en Villa

Elisa, cuyo presupuesto oficial es de 16.033.249 pesos. Tres oferentes se presentaron para cada

una de las obras.

Se trata de las terminaciones de los dos últimos jardines de un total de 14 que fueron paralizados

en 2018. El presupuesto oficial para ambos suma 51, 9 millones de pesos.

Las obras mencionadas corresponden al Programa Nacional 3000 Jardines que quedaron

paralizadas con importantes niveles de avance. El financiamiento es nacional; y la provincia, a

través de la Unidad Ejecutora Provincial, lleva adelante el proceso administrativo, la licitación de

las obras y la inspección de las mismas.

El proyecto contempla la terminación de las obras considerando que algunos de los trabajos

ejecutados han sido afectados parcial o totalmente por la exposición a la intemperie. La Unidad

Educativa de la ciudad de Gualeguay comprende seis salas con sus correspondientes sanitarios, un

salón de usos múltiples, áreas de gobierno, cocina, depósito y los patios institucional y de juegos.

En cuanto a la UENI de Villa Elisa, la construcción responde al prototipo de jardín de tres salas con

sanitarios incluidos, SUM, cocina, depósito y patios.

Las obras de terminación y completamiento no solo se circunscriben a los edificios propiamente

dichos, sino a todas aquellas tareas que hayan quedado inconclusas (como por ejemplo

instalaciones, solados, parquizados, cerramientos, cercos, etc.); o de aquellas que, por su estado

de obsolescencia debido al tiempo transcurrido, deban ser reemplazadas y ejecutadas

nuevamente de manera completa.