Alvaro Sierra aseguro que “Concordia fue el municipio que mas medidas de alivio fiscal ofrecio a los contribuyentes”

El Asesor Económico y Financiero de la Municipalidad de Concordia, contador Álvaro Sierra, remarcó que “si bien no cerró el 2020, estamos a pocos días, es prácticamente un hecho que la Municipalidad va a estar cerrando su quinto año consecutivo con equilibrio fiscal, lo cual no es un dato menor porque lo está haciendo en un marco de recesión económica con pandemia”.



“Si uno tiene en cuenta el presupuesto aprobado para 2020, la municipalidad tuvo menos recaudación aproximadamente en casi 400 millones de pesos”, enumeró Sierra.

“A pesar de eso, si bien la Municipalidad, previa a la pandemia, había cerrado el 2019 con superávit y, al mes de marzo, estaba en equilibrio fiscal, eso le permitió tomar un conjunto de medidas, por eso se dictó la ordenanza de emergencia económica y lo que se hizo es atar el gasto a la recaudación real del municipio, de manera tal de seguir garantizando el equilibrio fiscal que cuando cerrara el 2020 la municipalidad cierre con equilibrio fiscal”, agregó.

El contador expresó que “Concordia fue, lejos, el municipio que mayor medidas de alivio fiscal dio a los contribuyentes porque prorrogó los vencimiento de tasas, aumentó los descuentos por pago al contado, aumentó la exención a jubilados y pensiones mínimas, aumentó los parámetros para que sigan teniendo esas exenciones, suspendió los apremios fiscales, suspendió las fiscalizaciones de la tasa comercial, tomó un montón de medidas, y la otra muy importante, pedida al colegio de contadores, es que desgravó en un 100% el mínimo de las actividades afectadas por la pandemia, ni siquiera están obligadas a pagar el mínimo de la tasa comercial”; y extendió “fue el único municipio de la provincia que dio ayuda económica en tres oportunidades a los comerciantes más afectados por la pandemia”.

Consultado por el régimen de moratoria que podría brindar el municipio para los contribuyentes, Sierra destacó que “es importante mencionar que, durante la pandemia, no tuvimos caída en la cantidad de contribuyentes, en la cantidad de las tazas en general, sí en el caso de la tasa comercial, declaraban menos ventas porque es obvio que el nivel de venta cayó, pero cuando uno lo analiza desde el punto de vista de cantidad de contribuyentes, prácticamente, no hemos tenido caída en ese sentido; por lo tanto, no es que haya aumentado la morosidad de los contribuyentes durante la pandemia, en ese sentido, ha sido un logro bastante importante y, también, agradecemos mucho del municipio que los contribuyentes hayan, a pesar de toda esta situación, decidido seguir pagando los tributos municipales”. “Esto no quiere decir que, el día de mañana, cuando termine la cuestión de la pandemia, se haga un análisis de la situación y que, si vemos que haya aumentado la morosidad, seguramente estudiaremos algo para darle alguna solución o algún mecanismo para que puedan regularizar su situación fiscal”, agregó Sierra; “pero, por lo que uno ve en principio, no hay una necesidad de eso; de hecho, ni siquiera los contribuyentes que, cuando aumenta la morosidad, empiezan a pedir la moratoria, regímenes especiales y de hecho no lo hay”.

Con respecto al paso a planta permanente de los trabajadores; el Asesor Económico y del municipio local, explicó que “hay un reclamo de todos los gremios de ir regularizando el pase a planta permanente; nosotros tenemos una ordenanza que establece que el personal está permanente salvo en el caso de vacantes; por lo tanto, ahora se va a ir regularizando de acuerdo a la vacante de los últimos cuatro años, en realidad de los últimos cinco años, porque hubo un año donde pasaron a planta permanente unas 51 personas así que, por la diferencia, lo que quede vacante se va a regularizar en dos etapas, una en diciembre, ahora, y la otra en marzo; es decir que, el total de vacantes de estos cinco años se haya generado se va a cubrir con aquellos empleados contratados con aportes que tengan una antigüedad mayor a los cuatro años”.

Por último, Sierra agregó que “el municipio ya tiene su presupuesto 2021 aprobado, tiene su ordenanza impositiva ya aprobada para el año que viene; es decir, nos encontramos bien organizados, el hecho que estemos cerrando con equilibrio también es otro dato importante para prepararnos para el 2021 que, obviamente, lo vemos como un año que va a ser mejor que este, desde el punto de vista de lo económico, porque pensamos que el 2020 fue el año piso en materia de caída de la actividad económica, así que el 2021 es muy probable que haya una mejora importante”.

“Lo bueno que la Municipalidad haya podido pasar este año bastante complicado, pagando los sueldos en término, pagando todos los compromisos en término, dando los mayores aumentos salariales de la provincia, si bien es cierto que los empleados perdieron poder adquisitivo este año, que viene pasando tanto en lo público como en lo privado, y viene pasando desde 2018, pero también debemos decir que fue el municipio que los mayores aumentos dio”, finalizó.