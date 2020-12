Concejales de Juntos por el Cambio advirtieron que “si Concordia no baja la carga tributaria, seguiremos ahuyentando inversiones”

“Desde el bloque de concejales de Juntos por el Cambio se decidió, en la sesión extraordinaria de este martes, no acompañar la Ordenanza Tributaria que tendrá vigencia durante el próximo período ya que consideramos que la misma no contempla en lo más mínimo la realidad socio-económica en la que nos encontramos y como viene sucediendo desde hace años, lo único que se provoca es alejar a los potenciales inversores que desean instalarse en Concordia.



Queremos decirle a los concordienses que se aumentan todos los mínimos un 30% y que los que no abonan los mínimos, sino una alícuota sobre el valor de la propiedad, deberán hacer frente a un porcentaje similar o mayor ya que se espera que el Gobierno Provincial reevalúe las propiedades, generándose un impacto directo sobre las Tasas General Inmobiliaria y de Agua.

Este ha sido un año duro, donde hay actividades que todavía no están habilitadas y que ni bien retornen, deberán pagar un 30% más de Tasas. Solicitamos muchos cambios que no han sido considerados. Solo podemos decir que nos han escuchado en el reclamo de que no se debe exigir medidor de agua en los terrenos baldíos.

Seguiremos insistiendo en el logro de mejoras para los contribuyentes, en la búsqueda de una mayor equidad y una política tributaria más justa porque en la actualidad vemos que no la hay, sólo se actualizan montos que luego no se traducen en calidad de servicios que deben prestarse en la ciudad y para ello sólo basta ver la cantidad de reclamos que han surgido desde la comunidad en general a lo largo del 2020.

No queremos dejar pasar la oportunidad de recordar que quedamos a la espera de la conformación de una Comisión para trabajar en la reforma del Código Tributario, tal lo había prometido el entonces intendente, son uso de licencia actualmente, Enrique Cresto y que nunca se llevó a cabo. Pedimos la generación de un espacio para que puedan expresarse diferentes sectores. Si Concordia no baja la carga tributaria, seguiremos ahuyentando inversiones”.