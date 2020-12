En Federacion con la presencia de la Ministra Paira se entregaron aportes a Instituciones

En la ciudad de Federación, el Intendente Ricardo Bravo recibió, en la mañana de este jueves, a la Ministra de Desarrollo Social de la Provincia Marisa Paira, para participar de la entrega de Aportes correspondientes al Programa Poder Popular y el Programa de Emergencia destinado a clubes.



Del encuentro participaron, además de la Ministra y el Presidente Municipal Ricardo Bravo, el Secretario de Deportes provincial José Gómez, el Subsecretario de fortalecimiento de organizaciones sociales, Juan Arbitelli, La Vice Intendenta Corina Rollano, el Secretario de Desarrollo Humano y Salud Javier Surt, en representación de la Dirección de Deporte estuvo presente el Secretario de Gobierno y Hacienda Claudio Gómez, el Senador Provincial por el Departamento Rubén Dal Molín, la Diputada Provincial Vanesa Castillo, integrantes del Gabinete Municipal, Concejales y representantes de instituciones.

El Inicio del acto estuvo a cargo del Intendente Ricardo Bravo: “Hoy es un día importante para nuestra comunidad, principalmente para las organizaciones civiles, para los clubes, todos partes importantes de nuestra comunidad y por eso muy contento, porque a través del trabajo que venimos haciendo articuladamente, con nuestro equipo, el Secretario de Desarrollo Humano y el Ministerio, hemos podido lograr este gran aporte, para seguir fortaleciendo las actividades de cada organización civil”.

“Esto se logra a partir de un gran trabajo, nosotros somos una gestión que nos hemos propuesto desde un primer momento estar cerca de la gente y por eso no dejar pasar ningún tipo de programa que venga, tanto de Nación como de Provincia, y a partir de este trabajo, también con la colaboración de nuestra Vice Intendente, que viene trabajando en el armado de estos programas, hoy podemos tener un saldo muy positivo de esto, y que lo puedan obtener en este caso los clubes y las organizaciones y de esta misma manera vamos a seguir trabajando, porque creemos que la única forma para que cada uno de los sectores de nuestra ciudad, pueda acceder a los beneficios que tiene los distintos programas, agradecer a nuestro equipo, a los concejales, porque trabajan y le ponen el hombro día a día, porque la situación que hoy atraviesa nuestra ciudad y principalmente nuestro Municipio, recaudando solo el 35% de lo que tenía que haber recaudado mensualmente, en un escenario normal, en un funcionamiento normal de la economía, por eso quiero resaltar esto, porque cada funcionario le pone el máximo esfuerzo para optimizar los recursos y agudizan los ingenios, muchas veces sin dinero, logrando cosas principalmente para que nuestra gente, nuestros vecinos se beneficien, por todo esto le agradezco a la Ministra y al Secretario de Deporte que siempre está trabajando con nuestra Director de Deporte, que hoy no pudo estar, por estar aislado por contacto estrecho y también agradecer al acompañamiento de nuestro Gobernador a nuestra gestión, porque nunca tuve un no, de ningún ministro o secretario y espero que esto siga así y que todo mejore para seguir gestionando para nuestra ciudad y nuestros vecino”.

La Vice Intendenta Corina Rollano dejó su mensaje: “Es importante, para todos los presentes, entender lo que significa trabajar articuladamente, junto a compañeras y compañeros, como nuestra amiga y compañera Marisa Paira y todos los presentes, porque este año ha sido sumamente intenso, doloroso y angustiante para cada uno de nosotros y sin este trabajo articulado, asociativo, con las secretarías y los ministerios de Provincia y de Nación, no hubiésemos podido sobrevivir, nuestro Intendente ayer estuvo en Paraná, antes en Buenos Aires, es mucho desgaste pero es lo que nos hemos propuesto, es a lo que vinimos, nosotros tuvimos obstáculos económico y políticos, pero le hemos puesto mucho y acá estamos para seguir trabajando, estos aportes son muy importantes y sabemos del trabajo y el voluntariado para trabajar en las organizaciones y nos pone orgullosos, sabemos del esfuerzo al igual que del esfuerzo del Municipio y de todos por la pandemia, por eso quiero agradecerle a la Ministra Marisa (Paira), porque siempre estuvo, en cada llamado, en cada requerimiento en estos momentos tan difícil”.

La Ministra de Desarrollo Social de la Provincia Marisa Paira, a su turno expresó: “hoy tenemos dos entregas acá en la ciudad de Federación, por un lado, en el marco del Programa Poder Popular, que es importante para nuestro ministerio, fortalece todo el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que generan actividades de cuidados recreativas y por otro lado el Programa de emergencia, que está dirigido para aquellos clubes que no han sido alcanzado por el Programa de Nación, me parece importante remarcar lo de los clubes porque nuestro Gobernador ha marcado en este contexto de pandemia, acompañar en las reaperturas que tiene que hacer y con un esfuerzo importante de la Provincia se está llegando a casi 150 clubes, articulado con el Programa de Nación”.

“El día de hoy nos encuentra para poder intercambiar tanto con los espacios de los clubes como las organizaciones, la idea es seguir acompañando con un estado presente estas nuevas normalidades y actividades que se van generando en este momento”.

“El Programa Poder Popular fortalece las actividades en merenderos, actividades comunitarias, culturales, recreativas de organizaciones de la sociedad civil y es una escucha atenta del estado a lo que la comunidad está pensando y se hacen diferentes aportes hasta un monto de 200 mil pesos, que se pueden ir acompañando estas estrategias, se genera con una convocatoria una vez al año, a los Municipios y a las organizaciones que están acompañando. En el programa de los clubes es dirigido a los clubes, para dar respuestas y es articulado con el gobierno Nacional, donde nación cubrió con los aportes de emergencia y provincia completó, son casi 150 clubes y significó alrededor de 6 millones de pesos”.