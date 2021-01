El hospital Masvernat advirtio sobre la posibilidad de alcanzar la saturacion en la atencion hospitalaria

«La sociedad debe entender que un momento de diversión o de distensión en las medidas preventivas, nos pueden llevar al colapso del sistema sanitario, y de esta forma no podremos atender a todos los pacientes que requieran la atención de los profesionales de la salud» dijo Miguel Ragone, Director del Hospital Masvernat, sobre la situación epidemiológica actual en la región.



Se ha invertido fuertemente en salud en la provincia de Entre Ríos, hubo capacitaciones, recursos disponibles para cuidar al personal sanitario, pero evidentemente esto no alcanza, si la población no toma las medidas necesarias para que la curva de contagios descienda y que pare, la cantidad de casos que estamos observando en estas horas, 4 de enero, en un día límite y la gente debe entender la gravedad de la situación sanitaria».

«La sociedad debe entender que un momento de diversión o de distensión en las medidas preventivas, nos pueden llevar al colapso del sistema sanitario, y de esta forma no podremos atender a todos los pacientes que requieran la atención de los profesionales de la salud», dijo sobre la situación en la región.

Además, remarcó: “Se ha invertido fuertemente en salud en la provincia de Entre Ríos, hubo capacitaciones, recursos disponibles para cuidar al personal sanitario, pero evidentemente esto no alcanza, si la población no toma las medidas necesarias para que la curva de contagios descienda y que pare, la cantidad de casos que estamos observando en estas horas, 4 de enero, en un día es límite y la gente debe entender la gravedad de la situación sanitaria».

Ragone explicó que “se realiza un monitoreo continuo entre el Ministerio de Salud de Entre Ríos y el COES de Concordia, acerca de la evolución y el crecimiento de los casos, no solo en Concordia sino en toda el área programática del Hospital Delicia Concepción Masvernat , y los datos preocupan de cara al futuro próximo”.

“Hay que tomar medidas pertinentes para poder, darle un respiro al sistema sanitario, hay diversas evaluaciones y consideraciones, que entendemos serán positivas, si se toman a la brevedad, y como resultado de las mismas entendemos que serán para bajar la curva de contagios y de esta manera los pacientes pueda recibir la atención que su cuadro clínico requiera”, enfatizó luego.

Asimismo, el médico sostuvo que los datos son muy claros en cuanto al universo de infectados, fundamentalmente jóvenes “que han participado activamente de reuniones sociales masivas y clandestinas, que a su vez producen un contagio a adultos y adultos mayores que suelen ser los que habitualmente ocupan camas en el sistema sanitario, lo cual deviene en la saturación ya mencionada”.

“Instamos a un mayor control intrafamiliar, en donde la responsabilidad se contagie en la comunidad para que en forma ordenada, transitemos este complejo momento de la pandemia, con las expectativas puestas en la instancia de vacunación que ayude a combatir la pandemia”, pidió Ragone.

El médico, además, hizo mención a sus colegas, cómo viven estos días y el pedido que tienen desde el sector. “En permanente contacto con los Jefes y Jefas de los diversos servicios críticos y no críticos del Hospital Masvernat, coincidimos que existe un cansancio lógico por parte de la sociedad, pero tal vez esa sociedad, no observa el cansancio físico y mental de todos y todas los profesionales de la salud”, aseguró y pidió: “Este mensaje debe llegar a toda la comunidad; médicos, medicas, enfermeros enfermeras, camilleros, administrativos y todo el personal está al límite, si no tomamos conciencia pronto, seguramente se deberán tomar medidas extremas para poder bajar la curva de contagios”.

“Las medidas preventivas son simples, lavado de manos, uso de alcohol en gel, uso de mascarilla o tapa boca nariz, distanciamiento social, evitar la aglomeración de personas en espacios reducidos y cerrados, si estas simples medidas no podemos cumplirlas, difícilmente se podrá brindar atención a todos los pacientes que lo requieran, cerró Ragone.