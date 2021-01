Jovenes del departamento impulsan acciones de concientizacion y prevencion contra el Covid

Las áreas de Juventud de todas las Municipalidades del Departamento Concordia mantuvieron una reunión vía Zoom en la que coordinaron acciones para reforzar las actividades de concientización y prevención ante la pandemia mundial de coronavirus Covid-19. Bajo las consignas #MásCuidadosMenosCovid y #CuarentenaNocturna, los jóvenes llevarán adelante acciones que contribuyan a frenar la ola de contagios que se presenta por estos días.

Belén Cabrera, Candelaria Cracco y Jonathan Leiva, del Área de Juventudes de Concordia, junto a los representantes o referentes de los espacios de Juventud de las Municipalidades de La Criolla, Colonia Ayuí, Los Charrúas, Puerto Yeruá y Estancia Grande, participaron de la reunión de trabajo virtual junto a la subsecretaría de Juventud de Entre Ríos Brenda Ullman. En la oportunidad se avanzó en la planificación del trabajo articulado para el 2021 y se definieron distintos ejes de acción. Del encuentro también participaron el Secretario de Coordinación de Gestión de Concordia Fernando Barboza, la secretaria de Gobierno de Puerto Yeruá Silvina Bell y el director de Cultura de Los Charrúas Marcelo Pascariello.

A su vez, se profundizó en la problemática de la pandemia de coronavirus Covid-19, que por estas semanas presenta una ola de contagios en la región y especialmente en la franja etaria de los 20 a 35 años. Por este motivo, y con el objetivo de profundizar las acciones de concientización y prevención que se vienen realizando, se decidió realizar actividades en conjunto dirigidas a los jóvenes de todo el Departamento enfatizando en la importancia de cumplir los Protocolos y cuidarse para cuidar al otro, especialmente a los adultos mayores.

«Estamos atravesando una situación complicada, los jóvenes queremos divertirnos y salir, pero hoy tenemos una responsabilidad trascendental. Cuidarnos nosotros para cuidar a nuestros Adultos Mayores, para no llevar el virus a nuestras casas y no contagiar a nuestros padres o a nuestros abuelos», expresaron en la reunión.

«Al ser joven y no formar parte de los grupos de riesgo, si nos contagiamos quizás tengamos un poco de fiebre y no corramos mayores riesgos. Pero ponemos en riesgo a nuestra familia, a nuestros padres, tíos, abuelos. Sin darnos cuenta llevamos el virus a nuestra casa. Y las personas mayores o quienes son de los grupos de riesgo, pueden sufrir mucho. Por eso debemos tener una conducta responsable», expresaron. «Usar barbijo siempre, no asistir a fiestas clandestinas, usar alcohol en gel, es lo principal en estos momentos», recalcaron.