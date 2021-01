UTHGRA EN ALERTA POR EL TRABAJO EN NEGRO EN LAS CERVECERIAS

A las consecuencias de la pandemia de Covid-19 en el sector turístico y gastronómico se agrega un alarmante aumento de la informalidad laboral en el sector, afirmaron desde la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA). Las cervecerías, un tipo de emprendimiento en auge durante los últimos años en todo el país, son los lugares donde más trabajo “en negro” se ha detectado.

“Las cervecerías en Concordia, por ejemplo, es uno de los sectores donde más incumplimiento pudimos observar en lo que hace al registro de los trabajadores y la legislación laboral”, señaló esta mañana el secretario general de UTHGRA Seccional Concordia Julio Roh.

“Por eso estamos reclamando que se ponga en blanco a los trabajadores y trabajadoras de las cervecerías. Para que realmente sean fuentes de trabajo tiene que estar registrados, no en negro”, añadió el dirigente gremial.

“Desde el inicio de la pandemia nosotros hemos trabajado junto a los empresarios y la cámara FEHGRA, en la elaboración de los protocolos y en muchas medidas para sacar adelante la actividad, ante una situación inédita como es la pandemia de coronavirus, algo que nunca habíamos visto”, dijo Roh.

“Pero hoy vemos que el mayor esfuerzo lo están haciendo los trabajadores, aceptando condiciones laborales que no son justas, salarios muy por debajo de la línea de la pobreza, y la mayoría trabajando en negro y por la propina, porque los sueldos que pagan son ínfimos”, denunció el gremialista.

“Nosotros entendemos la situación compleja que es para todos. Pero hoy estamos teniendo una actividad con números relativamente buenos en lo que es turismo, que no se refleja en el bolsillo de los trabajadores, y la ganancia es sólo para los empresarios. Desde el 2019 no tenemos paritarias ni aumentos de sueldos. En el 2020 perdimos el 25 % de los sueldos, y se cerraron muchos puestos de trabajo. Sin embargo, cuando hay una mejora, eso no se traduce en beneficio para los trabajadores, sino todo lo contrario”, reclamó.

“De la gran cantidad de bares, cervecerías, restaurantes y hoteles que hay en Concordia, son muy pocos los que tienen trabajadores en blanco. Nosotros vamos y vemos que tienen varios empleados pero ninguno registrado. Si intervenimos, a ese compañero que necesita trabajar lo amenazan con echarlo, y así se aprovechan pagando en negro y muy poco”, subrayó el dirigente de UTHGRA. Finalmente, y en lo que se refiere a las restricciones horarias que se implementan en diferentes localidades entrerrianas, Roh fue contundente: “Nosotros no nos vamos a manifestar en contra de una medida que es en beneficio del cuidado de la salud pública y de toda la población”, dijo.

