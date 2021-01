El gremio docente advirtio que “para el regreso a las aulas necesitamos ciertas condiciones que no estan garantizadas”

Desde Agmer Paraná, Susana Cogno reiteró que no están dadas las condiciones para volver a clases presenciales. Sostuvo que el retorno a las aulas implica la movilización de 10 millones de personas en el país.



Tras el anuncio del gobierno provincial del regreso a las clases presenciales con protocolos desde el 1 de marzo, Cogno señaló que se trata de la misma discusión que no terminó en diciembre del año pasado. “Seguimos sosteniendo que, para el regreso a las aulas, necesitamos ciertas condiciones que no están garantizadas, y no deben ser declamativas sino concretas”.

“Todos queremos volver a la presencialidad. Ahora estamos en una situación de pandemia con un índice de contagios importante y en la que la circulación del virus nos hace pensar que abrir las escuelas de forma apresurada e irresponsable traerá graves consecuencias”, afirmó.

En este punto estimó que hay nueve millones de alumnos y un millón de docentes en Argentina, lo que significarán 10 millones de personas circulando. “Si esa cantidad tiene, al menos, tres personas en su círculo íntimo, estamos hablando de más de un 70% de la población argentina en movimiento”, calculó.

PROTOCOLO

Sobre los detalles del protocolo provincial y la posible vacunación de docentes, Cogno recalcó que piden condiciones de trabajo: “Lo que no se está diciendo es que la presencialidad no será igual que antes. Los alumnos retornaran en grupos muy reducidos y rotativos, dependiendo de los metros cuadrados de cada aula, dos días a la semana. Por ejemplo, de tres grupos de 10 alumnos si son una clase de 30. Eso significa una logística muy grande no solo de los trabajadores de la educación sino también de las familias para que el retorno sea organizado”.

Por otra parte expresó que, además de la logística se requiere inversión: “Pedíamos Paritarias de condiciones laborales ya que hay que evaluar también cuántos docentes son personas de riesgo; cuántos estarán en modalidad presencial y cuántos en teletrabajo. Eso significa que un mismo docente no podrá estar en esas dos realidades. Hay que tomarse el tiempo para organizarlo. Esto se complica en secundaria con trabajadores que se desempeñan en cinco o seis escuelas”, dijo en diálogo con La Red Paraná.

LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA

Para Cogno volver a clases presenciales es complicado por la logística y cuestiones de infraestructura y bioseguridad que dificultan el cumplimiento de los protocolos. “Para garantizar la distancia social prioritaria el espacio físico debe estar condiciones. Hay escuelas que no tienen agua. Cómo garantizarán la higiene de las superficies”, cuestionó.

Para la docente luego de un año sin presencialidad estas condiciones deberían haber sido solucionadas por el Estado.

VACUNAS

“Si la vacuna fuera la definición de esta política pública los docentes ya tendríamos que estar vacunados. Porque otra cosa que no se tiene en cuenta es que los docentes iniciamos actividades en febrero y estamos a menos de un mes y aun no se han generado las condiciones de trabajo”.

BRECHAS

Sobre la brecha tecnológica y la necesidad de garantizar a todos los alumnos los equipos y conectividad, Cogno señaló: “La pandemia solo visibilizó las condiciones de desigualdad que ya habíamos denunciado”.