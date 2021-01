El Centro de Comercio realizo un energico pedido de “menos restricciones y mas responsabilidad”

El Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, advirtió que no se pueden seguir sacrificando emprendimientos productivos formales porque el Estado ha demostrado incapacidad para controlar las “fiestas clandestinas”. Remarcó que el endurecimiento de las restricciones lo único que ha fomentado es la proliferación de más reuniones no declaradas que atentan contra quienes desarrollan la actividad de manera formal y contra las arcas de la Municipalidad porque se pierde de recaudar de los ingresos que van a parar a los bolsillos de los ilegales. “El encierro eterno no es una alternativa”, expresó. “Necesitamos cuidar la salud de nuestros vecinos pero no podemos seguir destruyendo el futuro económico de la ciudad: necesitamos menos restricciones y más responsabilidad”, manifestó.



“Sabemos que la situación sanitaria de nuestra ciudad dista de ser de la mejor. Mucho se puede hablar al respecto, pero entendemos que desde el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, además de apoyar los esfuerzos que se realizan desde lo sanitario para contener el avance del COVID-19, tenemos la obligación de seguir poniendo el foco en la otra pandemia: la realidad económica.

Por estos días se discuten a nivel provincial las cifras del turismo. En el caso de Concordia, la incidencia de la actividad turística no sólo es de escasa relevancia sino que también contamos con otro fenómeno: el éxodo de vecinos buscando, en la misma región, ciudades con menor grado de restricciones.

Por un lado el turista que llega a nuestra región seguramente pone en la balanza los límites que se le imponen en una ciudad u otra a la hora de hacer su elección. Y en ese aspecto, Concordia aplica restricciones más severas no sólo que las dispuestas por el gobierno provincial sino también si se las compara con las que rigen en las principales ciudades turísticas de la provincia y de la región.

Hoy día, ciudades como Chajarí, Federación o Colón (todas ellas administradas por distintos signos políticos) poseen restricciones menores a las dispuestas en nuestra ciudad, a pesar de tener situaciones sanitarias que han sido más adversas.

Por otro lado, son miles los concordienses que día a día recorren la ruta 14 de norte a sur buscando, muy cerca de casa, lugares que les permitan realizar lo que en Concordia no pueden.

Toda esta situación, sumada a la extensa cuarentena sufrida en el 2020 y a la crisis económica que vivimos desde hace ya varios años, están terminando de destruir a varios sectores de nuestra economía, quienes pasan el peor mes de enero en muchos años.

Se argumentó a la hora de imponer restricciones la cuestión de las fiestas clandestinas, pero contrario a ello no sólo no se ha podido impedir que éstas se sigan realizando sino que por ello se ha hecho pagar a justos por pecadores: no podemos seguir dándonos el lujo de sacrificar emprendimientos productivos formales y legales por las limitaciones que tiene el Estado a la hora de controlar comportamientos sociales al margen de la ley.

Desde el Centro de Industria y Comercio venimos sugiriendo desde hace ya tiempo, que la mejor forma de combatir las “clandes” es ofreciendo alternativas viables, legales y, sobre todo, sanitariamente seguras a ese sector de la población que necesita de alguna manera interactuar socialmente después de casi un año de encierro. El “encierro eterno” no es una alternativa viable en amplios sectores de la sociedad.

Hoy por hoy, no sólo los sectores de la gastronomía, el esparcimiento o los drugstores son los golpeados con estas restricciones: también lo son lo que queda del sector turístico, distribuidoras, comercios de indumentaria y accesorios, bazares y una cadena que va mucho allá e incluye también al municipio y lo que deja de recaudar en manos de los organizadores de eventos ilegales que no sólo ponen en peligro a la población, ya que no tienen ningún tipo de habilitación y/o control, sino que se están enriqueciendo a costa de los emprendimientos formales que sufren las restricciones y de no pagar ninguna clase de tributo.

Desde el Centro de Comercio, Industria y Servicios venimos afirmando desde el comienzo de la actual crisis que las restricciones horarias atentan contra el normal funcionamiento de los distintos emprendimientos productivos y eso hace que día a día sigamos perdiendo fuentes de trabajo y pequeñas pymes locales desaparezcan o apenas “aguanten” a costa de un alto endeudamiento que, finalmente, acabará con su existencia.

Necesitamos cuidar la salud de nuestros vecinos pero no podemos seguir destruyendo el futuro económico de la ciudad: necesitamos menos restricciones y más responsabilidad.

Desde el Centro de Comercio CCISC reafirmamos nuestra disposición por realizar un verdadero trabajo en conjunto y seguir presentando propuestas que enriquezcan la discusión, el sano debate de ideas y, entre todos, encontrar las mejores soluciones”.

Centro de Comercio de Concordia