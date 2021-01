Francolini volvio a la actividad oficial presencial

El intendente Alfredo Francolini volvió ayer a la tarde a la actividad oficial en su despacho de la actividad, después de dos semanas de aislamiento domiciliario afectado por coronavirus. Si bien el intendente no hizo uso de licencia durante la convalecencia, estuvo alejado del despacho municipal, al que retornó ayer por la tarde.



En su perfil de Facebook, Francolini dejó un mensaje al volver a las actividades oficiales presenciales: “Esta tarde me confirmaron el alta médica de COVID-19 y un rato después retomé actividades en mis oficinas de la Municipalidad de Concordia.

Si bien en estos días me mantuve al frente de la gestión municipal y en contacto permanente con mi equipo desde casa, me alegra tener la posibilidad de volver a mi lugar habitual de trabajo.

Me reconforta también haber sobrellevado todo esto sin que mi condición médica se haya agravado. Sé bien que hay muchísima gente a la que el virus ha tratado muy mal y otros tantos a los que les costó la vida.

Que algunos digan “yo lo tuve y a mí no me pasó nada” denota insensibilidad ante el dolor de los que no pudieron salir adelante. Que otros repitan “a mí no me va a pasar nada” es un gesto de soberbia y egoísmo. Y tanto una cosa como la otra van a contramano de la necesidad absolutamente real de seguir cuidándonos y alertando sobre los riesgos de esta enfermedad.

En Concordia, las diferentes acciones que fuimos implementando, en articulación con el Comité Operativo de Emergencia Sanitaria, permitieron que la evolución de casos se desarrolle dentro de los límites predecibles para una ciudad como la nuestra.

En estos últimos meses, cada vez que el escenario epidemiológico amenazó con desbordarse, tomamos medidas para evitar el colapso. En todo momento, las restricciones sirvieron para contener la ola de contagios y reencauzar la situación.

Hoy, con las estadísticas como respaldo, podemos decir que el haber atenuado en todo lo posible el impacto de la pandemia en la salud pública justifica cada una de las medidas tomadas. Sin dudas, otro sería el panorama si no hubiéramos actuado como lo hicimos.

Finalmente, quiero agradecer al personal médico que me asiste, a los amigos y afectos que tantos mensajes me hicieron llegar en estos días y a mi familia que siempre está, principalmente en los momentos más difíciles.

Sigamos cuidándonos entre todos.

Muchas gracias y un fuerte abrazo”.