Pesar por el fallecimiento del empresario Roberto Costa

En la tarde de este domingo se conoció el fallecimiento de Roberto Costa, un referente local en la organización de recepciones y todo tipo de fiestas en la ciudad de Concordia y la región.

El fallecimiento del empresario de 54 años sacudió a concordienses en general y en especial a sus colegas de fiestas y eventos que lamentaron su partida con afectuosas palabras y recuerdos a través de las redes Sociales

Según detallaron sus allegados, Costa falleció este domingo tras sufrir una descompensación, generada por las deudas y los compromisos incumplidos a raíz de la falta de pagos y las presiones que atravesaba por la pandemia y la poca actividad del sector.

La noticia corrió rápidamente entre todos los actores locales de la realización de eventos, fiestas y el ambiente gastronómico en general.

El propio presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Concordia y la Región de Salto Grande, Leandro Lapiduz, lo despidió a través de las redes sociales señalando que “sin dudas esta pandemia hizo estragos”, aludiendo que “no solo se lleva vidas la enfermedad”, sino también, “la angustia de compromisos y deudas, de querer trabajar y no poder, de no tener respuestas a proveedores que necesitan cobrar y a los cuales no podemos responder”.

La víctima tenía como sello destacado la realización de recepciones estudiantiles en el Club Hípico Concordia, entidad social y deportiva que también dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde lamentaron “con profundo pesar, el fallecimiento de Roberto Costa”, despidiéndolo con un: “Vuela alto amigo!!!”.

De la misma manera se expresaron varios locutores, disc jockeys y toda una serie de trabajadores que habían cumplido tareas en las fiestas y eventos organizados por Roberto Costa.

Fuente: Diario Río Uruguay – Diario Junio